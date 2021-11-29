Церемонія Ballon d'Or від France Football: список переможців в усіх номінаціях

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Церемонія вручення "Золотого м'яча-2021" пройшла в театрі Шатле у Парижі. Найкращим футболістом світу був визнаний Ліонель Мессі.



Усі нагороди від France Football:



Найкращий футболіст року - Ліонель Мессі ("Барселона", ПСЖ)

Найкраща футболістка року - Алексія Путельяс ("Барселона")

Найкращий клуб року - "Челсі" (Англія)

Найкращий молодий футболіст року - Педрі ("Барселона")

Роберт Левандовські ("Баварія")Джанлуїджі Доннарумма ("Мілан"/ПСЖ)

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