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Церемонія Ballon d'Or від France Football: список переможців в усіх номінаціях

29 листопада, 2021 понедiлок
23:09
Спорт Роберт Левандовські

Сьогодні, 29 листопада, у Парижі пройшла церемонія нагородження Ballon d'Or -2021 від France Football

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Церемонія вручення "Золотого м'яча-2021" пройшла в театрі Шатле у Парижі. Найкращим футболістом світу був визнаний Ліонель Мессі. 

Усі нагороди від France Football:

Найкращий футболіст року - Ліонель Мессі ("Барселона", ПСЖ)

Найкраща футболістка року - Алексія Путельяс ("Барселона")

Найкращий клуб року - "Челсі" (Англія)

Найкращий молодий футболіст року - Педрі ("Барселона")

Найкращий нападник року - Роберт Левандовські ("Баварія")
Найкращий воротар року - Джанлуїджі Доннарумма ("Мілан"/ПСЖ)

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футбол
Париж
Челсі
Золотий м'яч
France Football
Ліонель Мессі
Роберт Левандовські
Джанлуїджі Доннарумма
спортивний рейтинг
нагородження
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