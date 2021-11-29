Церемонія Ballon d'Or від France Football: список переможців в усіх номінаціях
Сьогодні, 29 листопада, у Парижі пройшла церемонія нагородження Ballon d'Or -2021 від France Football
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Церемонія вручення "Золотого м'яча-2021" пройшла в театрі Шатле у Парижі. Найкращим футболістом світу був визнаний Ліонель Мессі.
Усі нагороди від France Football:
Найкращий футболіст року - Ліонель Мессі ("Барселона", ПСЖ)
Найкраща футболістка року - Алексія Путельяс ("Барселона")
Найкращий клуб року - "Челсі" (Англія)
Найкращий молодий футболіст року - Педрі ("Барселона")Найкращий нападник року - Роберт Левандовські ("Баварія") Найкращий воротар року - Джанлуїджі Доннарумма ("Мілан"/ПСЖ)
- Нагадаємо, 8 жовтня France Football оприлюднив імена претендентів на "Золотий м'яч".
- 5 листопада повідомлялось, що нападнику французького ПСЖ Ліонелю Мессі вже повідомили, що він виграє "Золотий м'яч - 2021".
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