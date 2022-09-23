English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Боротьба за свободу слова
Головна Суспільство "Цей день настав": у ДСНС завершили тестувати систему інформування населення Cell Broadcast

"Цей день настав": у ДСНС завершили тестувати систему інформування населення Cell Broadcast

23 вересня, 2022 п'ятниця
17:00
Суспільство система сповіщення ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій України успішно завершила тестування сучасної системи інформування населення Cell Broadcast

Про це повідомили на facebook-сторінці ДСНС України.

"Цей день настав. Тестування завершено. Дякуємо усім за терпіння, витримку і розуміння. Ми робимо усе можливе, аби люди були  захищені і вчасно попереджені про можливі небезпеки", – зазначено в повідомленні.

Як розповів заступник голови ДСНС Роман Примуш, система, яку тестували, – це світовий досвід інформування населення про загрози для їхнього життя. 

"Розумію, що процес тестування, який ми розпочали 7 вересня, викликав ряд незручностей і обріс мемами, але величезна кількість технічних рішень і питань, які потрібно було вирішити, вимагала певного часу для тестування", – написав він. 

За словами Романа Примуша, торік впровадження цієї системи в Україні було оцінено в декілька мільйонів доларів, за прогнозами, роботи з її запуску мали б тривати майже рік. Проте проєкт реалізують на безплатній основі – завдяки спільним зусиллям мобільних операторів, Української асоціації операторів зв’язку "Телас”", виробників мобільних телефонів та смартфонів, вендорів обладнання мобільного зв’язку, світових постачальників програмного забезпечення для смартфонів та за підтримки профільних міністерств, служб і партнерів.

"Надалі ця система перейде в дослідну експлуатацію і буде використовуватися для надсилання реальних сигналів про загрози для українців. Ми ж у взаємодії з виробниками мобільних телефонів працюємо над підвищенням охоплення абонентів та розширенням кількості пристроїв, які можуть отримувати сповіщення", – додав Примуш.

  • Процес тестування системи інформування від ДСНС, особливо в перші дні, спричинив неабиякий ажіотаж: українці в соцмережах зауважували, що сповіщення добряче їх налякали, "дякували за серцевий напад" і щиро визнавали, що сигнал від ДСНС дійсно важко проігнорувати.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
Радбез РФ
20 вересня, 2022 вiвторок
Дві башти Кремля зараз борються за владу, протягом тижня зрозуміємо, яка з них взяла верх, - політолог Шлінчак
Путін
23 вересня, 2022 п'ятниця
Кремль навмисно провів обмін полоненими в день оголошення часткової мобілізації, -  ISW
жінка ЗСУ
21 вересня, 2022 середа
Визначено категорію жінок, які обов'язково мають стати на військовий облік: законопроєкт ухвалили в першому читанні
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.94
    Купівля 40.94
    Продаж 41.87
  • EUR
    Купівля 40.01
    Продаж 41.23
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
23 вересня
17:22
Ексклюзив
Ярослав Железняк
У Держбюджеті-2023 усі податки залишаться без змін, - нардеп Железняк
17:12
на фото: Мелітополь
Окупанти залякують мешканців Мелітополя зброєю та змушують "правильно" голосувати на псевдореферендумі, - мер
17:07
Ексклюзив
російські кораблі у Чорному морі
Зараз єдиний варіант протичовнової боротьби з Росією – це підводні дрони, - капітан 1-го рангу запасу ЗСУ Риженко
16:50
Реджеп Таїп Ердоган
Туреччина шукатиме альтернативу російській платіжній системі "Мир" через санкції США, – Ердоган
16:48
українська артилерія
Українська артилерія уразила командні пункти росіян у Генічеському і Каховському районах
16:38
Окупанти. Ілюстрація
Росія намагається повернути втрачені території на Півдні України
16:37
ГУЛАГ 2.0. Як повернути із Росії 9000 українських заручників?
16:35
на фото: постраждала жінка з Ізюму
"Приголомшені кількістю страт": комісія ООН з прав людини надала докази воєнних злочинів РФ в Україні
16:29
Ексклюзив
Є два головні варіанти протидії на застосування ядерної зброї Путіним, - дипломат Веселовський
16:27
До 15 років за ґратами засудили 7 бойовиків терористичної "ДНР", які воювали у лавах армії РФ
До 15 років за ґратами засудили 7 бойовиків терористичної "ДНР", які воювали у лавах армії РФ
16:21
масові поховання людей в Ізюмі 16.09.2022
Україна отримає всю нашу допомогу, щоб виграти війну, - посол ЄС після візиту в Ізюм
16:21
Ексклюзив
путін та Байден, війна в Україні
На Заході розуміють, що Путін програє війну і може використати ядерну зброю, - литовський політик Ауштревічус
16:15
Одеса
Росія атакувала Одесу іранськими дронами-камікадзе. Загинув цивільний
15:58
Президент України Володимир Зеленський
Щодня у війні РФ з Україною гине близько 50 наших воїнів, - Зеленський
15:53
Еммануель Макрон
Рішення розпочати війну в Україні могло бути спровоковане наслідками ізоляції Путіна після COVID-19, - Макрон
15:36
Михайло Діанов
Не вистачає 4 см кістки: оприлюднили світлину захисника Маріуполя Михайла Діанова, який повернувся з російського полону
15:34
Наталка Діденко
Заморозки, дощі та вітер. Прогноз погоди в Україні на 24 вересня від Наталки Діденко
15:26
на фото: псевдореферендум
"Голосувати доведеться всім, хто брав гуманітарку": мешканців тимчасово окупованих територій примушують брати участь у псевдореферендумах
15:05
ЗСУ воїн
ЗСУ встановили контроль над селом Яцьківка і позиціями біля Бахмута на Донеччині
14:54
Італія
Міністр оборони Італії запевнив Україну в подальшій підтримці, незалежно від результатів виборів
14:42
Маріуполь – це Україна. Рух спротиву закликає взяти участь у національній акції
Маріуполь – це Україна. Рух спротиву закликає взяти участь у національній акції
14:33
Порошенко в Corriere della Sera: "Немає ніякого "референдуму" – є фарс, щоб виправдати божевілля Путіна"
14:33
на фото: робочі посвідчення колаборантів
СБУ затримала трьох колаборантів на Харківщині, серед них втікачка - заступниця мера Вовчанська
14:14
Енергодар
Проти виходу Запорізької області зі складу України - 87% енергодарців, – соціологічне дослідження
14:08
Ексклюзив
росія ядерна зброя
Росія лякає ядерною зброєю у першу чергу США, Європу та НАТО, - військовий експерт Мусієнко
14:06
танк Leopard
Парламент Німеччини не проголосував за рішення про передачу танків Україні
13:50
Анджей Дуда
США також мають кнопки, які запускають ядерні ракети: Дуда прокоментував ядерний шантаж Росії
13:49
Кати мешканців Бучі
Катували, грабували й погрожували вбивством мешканцям Бучі: до суду скерували обвинувальні акти щодо 10 окупантів
13:46
голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
Озброєні окупанти супроводжують "комісії" псевдореферендуму й погрожують тим, хто відмовляється відчиняти двері, - Гайдай
13:38
Петер Сійярто
Глава МЗС Угорщини похвалився, що прорвав бойкот ЄС та поговорив про мир з Лавровим
13:34
Віталій Кім
"Пройде маленьку реабілітацію й вирушить у бій": Кім показав російський бронеавтомобіль "тигр", викуплений у окупантів 
13:30
СБУ
Організатори "референдуму" на Запоріжжі: СБУ ідентифікувала понад 1 тис. росіян і 390 колаборантів
13:29
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Міністр закордонних справ Китаю підтримав суверенітет і територіальну цілісність України, - Кулеба
13:16
Ексклюзив
ядерна зброя рф ракета
"Це складна система дій, а не просто натиснув на кнопку й пішов спати": дипломат Єльченко про можливе застосування ядерної зброї Путіним
13:04
втрати окупантів
В Україні ліквідували трьох російських старших лейтенантів, - офіцер ЗСУ Штефан
12:56
Ексклюзив
студенти
Кордон перетнуть не мільйони, а кілька тисяч українських студентів, які відбудовуватимуть країну, - політолог Давидюк
12:40
Оновлено
обстріл Запоріжжя
Окупанти випустили по Запоріжжю 10 снарядів: постраждало троє людей, пошкоджено майже 20 будинків, автівки
12:38
Судовий вирок
"Жоден із вас не уникне кримінальної відповідальності": Мінреінтеграції звернулося до причетних до псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях
12:03
Оновлено
На Донеччині окупанти за добу обстріляли будинки, медзаклад, магазин і вбили 7 цивільних
12:02
обмін полоненими
Обмін полоненими відбувся одночасно на територіях чотирьох країн, - українська розвідка
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV