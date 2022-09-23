Про це повідомили на facebook-сторінці ДСНС України.

"Цей день настав. Тестування завершено. Дякуємо усім за терпіння, витримку і розуміння. Ми робимо усе можливе, аби люди були захищені і вчасно попереджені про можливі небезпеки", – зазначено в повідомленні.

Як розповів заступник голови ДСНС Роман Примуш, система, яку тестували, – це світовий досвід інформування населення про загрози для їхнього життя.

"Розумію, що процес тестування, який ми розпочали 7 вересня, викликав ряд незручностей і обріс мемами, але величезна кількість технічних рішень і питань, які потрібно було вирішити, вимагала певного часу для тестування", – написав він.

За словами Романа Примуша, торік впровадження цієї системи в Україні було оцінено в декілька мільйонів доларів, за прогнозами, роботи з її запуску мали б тривати майже рік. Проте проєкт реалізують на безплатній основі – завдяки спільним зусиллям мобільних операторів, Української асоціації операторів зв’язку "Телас”", виробників мобільних телефонів та смартфонів, вендорів обладнання мобільного зв’язку, світових постачальників програмного забезпечення для смартфонів та за підтримки профільних міністерств, служб і партнерів.

"Надалі ця система перейде в дослідну експлуатацію і буде використовуватися для надсилання реальних сигналів про загрози для українців. Ми ж у взаємодії з виробниками мобільних телефонів працюємо над підвищенням охоплення абонентів та розширенням кількості пристроїв, які можуть отримувати сповіщення", – додав Примуш.

Процес тестування системи інформування від ДСНС, особливо в перші дні, спричинив неабиякий ажіотаж: українці в соцмережах зауважували, що сповіщення добряче їх налякали, "дякували за серцевий напад" і щиро визнавали, що сигнал від ДСНС дійсно важко проігнорувати.

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