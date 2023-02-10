Цей лютий уже пекельний...
У мене є таке болюче враження, що певна категорія людей в країні знайшли собі якийсь імунітет від війни
У мене є таке болюче враження, що певна категорія людей в країні знайшли собі якийсь імунітет від війни, якусь невидиму броню, що дозволяє їм жити нормальне довоєнне життя. І не журитися сильно тим, що відбувається на фронті...
Думаю, це механізм психологічного захисту, вдавана безтурботність, або ж просто прихована панічна атака, яка камуфлюється нічогонеробленням і відволіканням на якісь третьорядні теми.
Читайте також: Автоімунне захворювання сильно знижує наші шанси на перемогу
Бо ж справді боляче бачити, як стрічка складається з облич загиблих на війні, розповідей про них від дружин, батьків, колег... а поміж цим — якісь дикі обговорення візиту Зеленського й формату аудієнції в монарха, якісь непотрібні сварки...
Справді боляче бачити, як стрічка складається з облич загиблих на війні, розповідей про них від дружин, батьків, колег... а поміж цим — якісь дикі обговорення візиту Зеленського й формату аудієнції в монарха, якісь непотрібні сварки...
Якщо ви не можете зупинитися, якщо руки сверблять писати дурні коменти й пости, то встановіть собі штрафні санкції: за кожен коментар у срачі - 100 грн, за перепост дурні - 500 грн, за власний пост - 1000 грн на ЗСУ!
Читайте також: Про алгоритм маніпуляцій свідомістю
Бо якась така дивна ситуація, що в людей, які найактивніше накидують на вентилятор, на сторінках жодного збору для армії, жодного перепосту про допомогу — місце там є тільки для нарцисичного самолюбування власною мудрістю й непогрішністю.
Цей лютий уже пекельний, а буде ще гіршим. Тож агов, прокиньтеся! У нас одне життя, одна країна — немає часу на поразку.
І раптом у когось заговорить сумління — на машини для ЗСУ збираємо тут:
4149439022830743
Paypal: [email protected]
Про автора. Андрій Любка, письменник.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.49
Купівля 39.49Продаж 40.18
-
EUR
Купівля 41.9Продаж 42.78
- Актуальне
- Важливе