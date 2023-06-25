Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Fox News.

"Я відчуваю, що ми переможемо в цій війні, оскільки ми воюємо за свою країну. Цей рік стане переломним", - заявив він.

Міністр також додав, що поточний контрнаступ ЗСУ не є головним наступом - це лише "підготовча операція", оскільки росіяни побудували "дуже сильні оборонні рубежі".

Резніков зазначив, що попередні прогнози щодо наступу були "завищеними" і Україна дуже обережно ставиться до того, щоб не ставити своїх бійців під небезпеку.

Він додав, що ЗСУ намагається врятувати життя своїх військових, на відміну від російського підходу до використання своїх військ як "м'ясорубки".

Резніков висловив свої сподівання, що коли контрнаступ повністю розпочнеться, він буде успішним.