Про це повідомляє 24 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Зазначається, що українські війська наступ почали в напрямку Бахмута та населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка, Ягідне, Кліщіївка та Курдюмівка.

"На всіх напрямках є просування вперед", - йдеться у повідомленні.

Також Маляр наголосила, що на Куп’янському, Лиманському, Мар’їнському напрямках ворог намагався наступати, але йому не вдалось просунутись. А на Авдіївському та Шахтарському напрямках противник завдав авіаційних ударів, здійснював артилерійські обстріли.

Тим часом на півдні на всіх напрямках наступу тривають важкі бої. Ворог в обороні, докладає чимало зусиль, щоб зупинити наші наступальні дії. Водночас ворог зазнає значних втрат особового складу, озброєння та техніки.