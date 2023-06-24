ЗСУ розпочали наступ ще на 6 напрямках
Східне угруповання українських військ у суботу, 24 червня, розпочало наступ на ще декількох напрямках одночасно
Про це повідомляє 24 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Зазначається, що українські війська наступ почали в напрямку Бахмута та населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка, Ягідне, Кліщіївка та Курдюмівка.
"На всіх напрямках є просування вперед", - йдеться у повідомленні.
Також Маляр наголосила, що на Куп’янському, Лиманському, Мар’їнському напрямках ворог намагався наступати, але йому не вдалось просунутись. А на Авдіївському та Шахтарському напрямках противник завдав авіаційних ударів, здійснював артилерійські обстріли.
Тим часом на півдні на всіх напрямках наступу тривають важкі бої. Ворог в обороні, докладає чимало зусиль, щоб зупинити наші наступальні дії. Водночас ворог зазнає значних втрат особового складу, озброєння та техніки.
- Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої механізованої бригади Юрій Федоренко зазначив, що понад два тижні ворог намагається штурмувати позиції ЗСУ підрозділами "Шторм Z".
- Російські війська продовжують зосереджувати свої основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, там тривають важкі бої.
- 24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.
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