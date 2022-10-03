Цей жовтень буде символічним і вирішальним,- політолог-міжнародник Воля
Володимир Воля, політолог-міжнародник, вважає, що Путін влаштує виставу на зразок Карибської кризи, від початку якої минуло рівно 60 років
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"14 жовтня 1962 року розпочалася Карибська криза, відповідно, у цьому році буде 60 років. Тому, я не виключаю, що Путін влаштує виставу на зразок Карибської кризи з погрозами не лише тактичною ядерною зброєю, але й стратегічною. Цей жовтень буде дуже символічним та вирішальним, як Карибська криза, яка зафіксувала домінування Москви у половині світу", - зазначив політолог-міжнародник.
Володимир Воля підкреслив, що цього разу Москва поховає імперські амбіції Росії й сьогодні для ядерних держав буде неважлива думка усіх членів НАТО, що вони там думають з приводу торгівлі з Путіним, а тут буде вирішальною позиція самих ядерних держав.
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