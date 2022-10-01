Буданов розповів, чи використає Росія проти України ядерну зброю
У найближчій перспективі немає причин вважати, що РФ застосує проти України ядерну зброю
Про це заявив очільник ГУР МОУ Кирило Буданов в ефірі всеукраїнського телемарафону.
"Можу сказати єдине: станом на зараз немає жодних підстав вважати, що ядерний удар у найближчій перспективі може бути нанесений по території України", - сказав очільник ГУР.
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- За словами очільника ГУР МОУ, узимку війна суттєво вщухне, а навесні ЗСУ вийдуть на кордони України 1991 року.
- 30 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про сім елементів, які необхідні для гарантування колективної безпеки України.
- 30 вересня очільник Росії підписав "договори" про "входження до складу Росії" самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", а також Херсонської та Запорізької областей. "Документи" Путін підписав із ватажками терористичних угруповань "ДНР" Денисом Пушиліним, терористичної "ЛНР" Леонідом Пасічником, а також з "главами" російських окупаційних адміністрацій Запорізької та Херсонської областей, колаборантами Євгеном Балицьким та Володимиром Сальдо.
- Пізніше США запровадили санкції проти Росії за анексію українських територій. До переліку увійшли всі члени російського парламенту, а також родини російських високопосадовців, зокрема Шойгу й Медведєва.
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