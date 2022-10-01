Буданов розповів, чи використає Росія проти України ядерну зброю

Про це заявив очільник ГУР МОУ Кирило Буданов в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Можу сказати єдине: станом на зараз немає жодних підстав вважати, що ядерний удар у найближчій перспективі може бути нанесений по території України", - сказав очільник ГУР.

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За словами очільника ГУР МОУ, узимку війна суттєво вщухне, а навесні ЗСУ вийдуть на кордони України 1991 року.

30 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про сім елементів, які необхідні для гарантування колективної безпеки України.

30 вересня очільник Росії підписав "договори" про "входження до складу Росії" самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", а також Херсонської та Запорізької областей. "Документи" Путін підписав із ватажками терористичних угруповань "ДНР" Денисом Пушиліним, терористичної "ЛНР" Леонідом Пасічником, а також з "главами" російських окупаційних адміністрацій Запорізької та Херсонської областей, колаборантами Євгеном Балицьким та Володимиром Сальдо.

Пізніше США запровадили санкції проти Росії за анексію українських територій. До переліку увійшли всі члени російського парламенту, а також родини російських високопосадовців, зокрема Шойгу й Медведєва.

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