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Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Цієї доби знищено 2 винищувачі, вертоліт ворога та уражено літак-ретранслятор Іл-22, - Повітряні сили ЗСУ

Цієї доби знищено 2 винищувачі, вертоліт ворога та уражено літак-ретранслятор Іл-22, - Повітряні сили ЗСУ

4 квітня, 2022 понедiлок
00:17
війна з Росією Російський винищувач Су-34

Також збито 2 крилаті ракети окупантів

Про це за підсумками 3 квітня повідомляє Штаб Повітряних сил ЗСУ.

"3 березня зенітні ракетні війська Повітряних Сил знищили дві крилаті ракети, один вертоліт, два літаки (Су-34 та Су-35) та уразили літак-ретранслятор Іл-22 (повітряний пункт управління). Із перехопленого радіообміну окупантів стало відомо, що в літака пошкодження, розгерметизовано кабіну і пілоти запросили аварійну посадку на аеродромі Ростова", - йдеться у повідомленні.

Також у штабі ПС ЗСУ зазначають, що винищувачі Повітряних Сил продовжують роботу в небі, витісняють ворога на певних напрямках, а таж здійснюють прикриття ударних груп бомбардувальної та штурмової авіації, яка наносить ракетно-бомбові удари по окупаційних військах.

  • Нагадаємо, угруповання Об’єднаних сил на Донбасі протягом 3 квітня відбили 7 атак ворога, знищили понад 40 росіян та збили 2 літаки.

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літак
ЗСУ
вертоліт
повітряна війна
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