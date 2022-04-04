Цієї доби знищено 2 винищувачі, вертоліт ворога та уражено літак-ретранслятор Іл-22, - Повітряні сили ЗСУ
Також збито 2 крилаті ракети окупантів
Про це за підсумками 3 квітня повідомляє Штаб Повітряних сил ЗСУ.
"3 березня зенітні ракетні війська Повітряних Сил знищили дві крилаті ракети, один вертоліт, два літаки (Су-34 та Су-35) та уразили літак-ретранслятор Іл-22 (повітряний пункт управління). Із перехопленого радіообміну окупантів стало відомо, що в літака пошкодження, розгерметизовано кабіну і пілоти запросили аварійну посадку на аеродромі Ростова", - йдеться у повідомленні.
Також у штабі ПС ЗСУ зазначають, що винищувачі Повітряних Сил продовжують роботу в небі, витісняють ворога на певних напрямках, а таж здійснюють прикриття ударних груп бомбардувальної та штурмової авіації, яка наносить ракетно-бомбові удари по окупаційних військах.
- Нагадаємо, угруповання Об’єднаних сил на Донбасі протягом 3 квітня відбили 7 атак ворога, знищили понад 40 росіян та збили 2 літаки.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.36Продаж 32.9
- Актуальне
- Важливе