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Цифровий фронт міцніше з кожним днем: Як FAVBET Tech підтримує українське кібервійсько

5 жовтня, 2022 середа
09:00
Економіка

З перших днів вторгнення українське суспільство демонструє дива самоорганізації та відданості спільній меті. Завдяки діяльності мільйонів волонтерів та активній позиції бізнесу бойові підрозділи безперервно отримують нові зразки сучасного озброєння та амуніції, а ворог несе втрати не лише на полі бою, а й в інформаційному та цифровому простор

Останнє – досягнення тисяч бійців кібервійська, у тому числі й співробітників FAVBET Tech, які регулярно атакують ворожі IT-системи та створюють ПЗ для ЗСУ.

За словами CEO компанії Артема Скрипника, кіберспротив зараз став частиною роботи ледь не усієї команди під його керівництвом.

"У нас працює багато висококваліфікованих спеців, тож ми від самого початку війни підтримали Мінцифру в ініціативі розгортання IT-армії. Наразі вже організували власні кібервійська, які завдають нищівного удару по IT-інфраструктурі ворога 24/7, координуються з іншими кібердобровольцями та планують наступальні дії на своєму IT-фронті", – розповідає директор.

Робота йде одразу за кількома напрямами – від блокування пропагандистських ресурсів та DDOS-атак на ключові IT-вузли ворога до розробки мобільних застосунків, що допомагають армійським підрозділам виконувати бойові завдання. Компанія також веде перемовини з технологічними партнерами з інших країн для відмови від використання російських сервісів та блокування ворожих медіа.

В IT-армії FAVBET зараз більше кілька десятків людей, а результативність атак близько 90%

Основна ціль атак – важливі об’єкти інформаційної інфраструктури, такі як банківські системи, сайти "Госуслуг", держорганів, СМІ, авіаперевізників та операторів фіскальних даних. За останні місяці координовані атаки відбулись на понад 1000 сайтів, API та інших ресурсів, а ефективність сягає 85-90% залежно від рівня захисту.

Багато з важливих проектів, що компанія втілює на кіберфронті, починались із окремих ініціатив її співробітників. Таким, наприклад, був сервіс Finders, який допомагає в пошуку зниклих та евакуйованих українців. Його за кілька днів розробили та запустили декілька працівників, які побачили, наскільки складним є пошук відомостей про близьких за допомогою паперових списків і фото, та вирішили створити єдину цифрову базу. За час роботи сервісу на ньому було розміщено дані понад 50 000 евакуйованих українців.

Є у фавбетівських айтівців і менш серйозні, але не менш корисні ініціативи, такі як сайт Big Balls, де можна оцінити розміри гідності світових лідерів та задонатити на підтримку армії.

Зупинятися у FAVBET Tech не планують. "Контрнаступи на Сході будемо супроводжувати масштабними атаками в цифрі. Плани не розкриваємо, але запевняю, що сьогодні наші кібервійська готові до бою та тільки нарощуватимуть темпи", – каже Артем Скрипник.

бізнес
Технології
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