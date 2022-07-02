Цифровий тоталітаризм: Китай створить найбільшу в світі базу даних ДНК для відстежування людей, – ЗМІ

Про це передає видання The Epoch Times з посиланням на понад 100 тисяч тендерних документів місцевої влади в Китаї.

Зазначається, що китайська влада у великих масштабах збирає генетичні дані людей, не пов'язаних із злочинністю. Сюди входять зразки ДНК, відбитки райдужної оболонки ока та запис голосу. Також органи державної безпеки отримують дані про Y-хромосому чоловіків, що еквівалентно отриманню інформації про членів їхніх сімей за батьківською лінією. Щонайменше у 25 китайських провінціях є такі бази даних.

Крім того, для стеження за громадянами, КПК використовує кілька методів. Китайські правоохоронці встановлюють численні камери спостереження з функцією розпізнавання облич у житлових будинках чи готелях.

Також китайська влада використовує пристрої стеження за мобільними телефонами, такі як детектори Wi-Fi та IMSI-перехоплювачі, щоб пов'язати віртуальну активність людей з реальним життям.

Це дозволяє поліції відстежувати їх переміщення та використовувати лазівки в системі безпеки для отримання особистої інформації.

Відомо, що таким чином система ідентифікувала людину як уйгура, виявивши додаток із уйгурським словником, встановлений на його мобільному телефоні. Усі уйгури у Китаї перебувають під суворим наглядом влади та піддаються репресіям.

У тендерних документах провінції Фуцзянь йдеться, що у розпорядженні місцевої влади є 2,5 мільярди зображень облич і що кінцевою стратегічною метою модернізації системи відеоспостереження є "реалізація управління та контролю за персоналом".

Ще 14 червня 2014 року Державна рада Китаю опублікувала документ зі зловісною назвою "Проєкт плану зі створення системи соціального кредиту довіри". За ним, у Китаї перевіряють благонадійність всіх жителів країни. "Рейтинг" впливатиме на шанси отримати кредит, влаштуватися на роботу, відправити дітей до школи та навіть сходити на побачення.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb