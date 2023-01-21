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Циганков вперше потрапив у заявку "Жирони" на матч чемпіонату Іспанії

21 січня, 2023 субота
21:01
Спорт Віктор Циганков, Жирона

Український вінгер Віктор Циганков може дебютувати за іспанську "Жирону" вже 22 січня - у матчі проти "Вільярреала"

Про це повідомляє офіційний твіттер "Жирони".

Віктор Циганков потрапив до заявки "Жирони" на матч 18-го туру Ла Ліги проти "Вільярреалу". Ця гра може стати для 25-річного українця дебютною в складі іспанської команди.

"Жирона" заплатила "Динамо" 5 млн євро за трансфер Віктора Циганкова. Окрім цього кияни отримають 50% від суми наступного трансферу гравця. 

У нинішньому сезоні Віктор Циганков зіграв за "Динамо" 23 матчі, забив 9 голів та віддав 6 результативних передач. На рахунку 25-річного вінгера 43 матчі та 7 голів за збірну України. 

"Жирона" за підсумками 17 турів чемпіонату Іспанії займає в турнірній таблиці 11-ту позицію.

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футбол
Іспанія
Віктор Циганков
Вільярреал
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