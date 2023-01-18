Циганков обрав ігровий номер у "Жироні" і нагадав іспанцям про війну в Україні

Про це повідомляє офіційний інстаграм "Жирони".

Каталонський клуб домовився з "Динамо", аби Циганков приєднався до нього вже у січні, а не влітку 2023 року, коли закінчить його контракт з киянами. Українець підписав з іспанцями контракт до літа 2027 року.

"Динамо" оголосило, що іспанці заплатять за футболіста 5 млн євро, крім цього кияни отримають 50% від суми наступного трансферу гравця.

У нинішньому сезоні Віктор Циганков зіграв за "Динамо" 23 матчі, забив 9 голів та віддав 6 результативних передач. На рахунку 25-річного вінгера 43 матчі та 7 голів за збірну України.

"Жирона" за підсумками 17 турів чемпіонату Іспанії займає в турнірній таблиці 11-ту позицію.

Циганков може дебютувати за нову команду 22 січня - у матчі проти "Вільярреала".

Циганков також нагадав іспанцям про війну в Україні.

"Мова про трагедію для наших людей, нашої країни. Не міг раніше уявити, що подібне може трапитися у наш час. Вони знову нас атакували, вбили людей, дітей. Це дуже складна ситуація для країни. Я сподіваюся, що це закінчиться якнайшвидше", — заявив Віктор Циганков.

Півзахисник також пояснив, чому обрав "Жирону".

"Чому "Жирона"? Бо, як я вже казав, люди хотіли бачити мене тут. Ла ліга - одна з найкращих ліг у світі. Пере Гвардіола багато зробив для мене і моєї родини, починаючи з минулого літа. Він показав мені клуб, як грає команда. Ми були на останніх двох домашніх матчах, і я сам побачив, як грає "Жирона". Мені дуже сподобався цей стиль футболу. Сподіваюсь, я буду добре грати за команду", - сказав Віктор Циганков.

14 січня повідомлялося, що Віктор Циганков домовився про перехід до "Жирони".

16 січня президент "Динамо" Ігор Суркіс підтвердив, що "Динамо" веде переговори з "Жироною" щодо переходу Віктора Циганкова.

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