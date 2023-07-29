Циганков забив гол і віддав асист за "Жирону" у матчі проти англійського клубу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Європейські команди продовжують готуватись до сезону. Ввечері суботи, 29 липня, "Жирона" провела зустріч з англійським "Блекбурном".

Матч закінчився перемогою іспанців з рахунком 3:2. У першому таймі з перших хвилин на поле вийшов 25-річний Віктор Циганков і зумів результативно відзначитись.

На 24-й хвилині Циганков асистував Крістіану Стуані, який відкрив рахунок.

???? EN DIRECTE



⚽️ GOOOOOOOOOOOOL del Girona al minut 24. Marca Stuani! @Rovers 0-1 Girona FC



???????? Segueix el partit en directe per Esport3https://t.co/9KeEVhuwnG pic.twitter.com/R3jjIKi5i5 — Esport3 (@esport3) July 29, 2023

А вже на 29-й хвилині українець забив і зробив рахунок 2:0.