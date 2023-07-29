Циганков забив гол і віддав асист за "Жирону" у матчі проти англійського клубу
Український півзахисник Віктор Циганков провів вдалий матч за іспанську "Жирону"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Європейські команди продовжують готуватись до сезону. Ввечері суботи, 29 липня, "Жирона" провела зустріч з англійським "Блекбурном".
Матч закінчився перемогою іспанців з рахунком 3:2. У першому таймі з перших хвилин на поле вийшов 25-річний Віктор Циганков і зумів результативно відзначитись.
На 24-й хвилині Циганков асистував Крістіану Стуані, який відкрив рахунок.
А вже на 29-й хвилині українець забив і зробив рахунок 2:0.
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