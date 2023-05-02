Циганков зробив результативну передачу та допоміг "Жироні" перемогти "Севілью"
Український футболіст "Жирони" Віктор Циганков віддав асист у матчі чемпіонату Іспанії проти "Севільї"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На 55-й хвилині матчу 32-го туру в Ла Лізі, українець віддав гольовий пас на Валентіна Кастельяноса, який встановив підсумковий рахунок - 2:0.
"Жирона" набрала 44 очка та піднялася на восьме місце в турнірній таблиці. "Севілья" з 41 пунктом йде 11-ю.
Віктор Циганков у нинішньому сезоні зіграв за каталонський клуб 13 матчів, забив 3 голи та віддав 4 результативні передачі.
Чемпіонат Іспанії
32-й тур
1 травня
"Севілья" - "Жирона" 0:2
Голи: Хуанпе, 23, Кастельянос, 55
- 26 квітня Віктор Циганков зіграв за "Жирону" в переможному матчі проти "Реала" ворота якого захищав українець Андрій Лунін.
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