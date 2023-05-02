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Циганков зробив результативну передачу та допоміг "Жироні" перемогти "Севілью"

2 травня, 2023 вiвторок
06:37
Спорт Віктор Циганков, Жирона, Ла Ліга чемпіонат Іспанії

Український футболіст "Жирони" Віктор Циганков віддав асист у матчі чемпіонату Іспанії проти "Севільї"

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

На 55-й хвилині матчу 32-го туру в Ла Лізі, українець віддав гольовий пас на Валентіна Кастельяноса, який встановив підсумковий рахунок - 2:0.   

"Жирона" набрала 44 очка та піднялася на восьме місце в турнірній таблиці. "Севілья" з 41 пунктом йде 11-ю. 

Віктор Циганков у нинішньому сезоні зіграв за каталонський клуб 13 матчів, забив 3 голи та віддав 4 результативні передачі.

Чемпіонат Іспанії

32-й тур

1 травня

"Севілья" - "Жирона" 0:2

Голи: Хуанпе, 23, Кастельянос, 55



 
футбол
Віктор Циганков
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