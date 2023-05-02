Про це повідомляє Еспресо.TV.

На 55-й хвилині матчу 32-го туру в Ла Лізі, українець віддав гольовий пас на Валентіна Кастельяноса, який встановив підсумковий рахунок - 2:0.

"Жирона" набрала 44 очка та піднялася на восьме місце в турнірній таблиці. "Севілья" з 41 пунктом йде 11-ю.

Віктор Циганков у нинішньому сезоні зіграв за каталонський клуб 13 матчів, забив 3 голи та віддав 4 результативні передачі.

Чемпіонат Іспанії

32-й тур

1 травня

"Севілья" - "Жирона" 0:2

Голи: Хуанпе, 23, Кастельянос, 55