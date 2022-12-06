Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Він зазначив, що за 10 місяців повномасштабної війни міська влада Дніпра вже неодноразово зверталася до столичних начальників з проханням визначити об'єкти культурної спадщини та виключити з їхнього переліку пам'ятники, пов'язані з колишнім СРСР та Росією. Утім жодного результату не було.

"За майже 10 місяців війни ми так і не дочекалися офіційного роз'яснення від патріотично налаштованих дядь і тьоть з Мінкульту. Бо вони сміливі лише на словах. Ну або в боротьбі з "Довженко- центром", - написав Філатов.

У зв'язку з цим 6 грудня виконавчий комітет міськради Дніпра самостійно ухвалив рішення щодо перенесення пам'ятників, пов'язаних з СРСР і РФ, на територію комунального підприємства "Зооконтроль". До списку потрапили пам'ятники Пушкіну, Ломоносову, Горькому та іншим. Демонтаж розпочнеться найближчими днями.

"Нехай поки що постоять там. Цілішими будуть", - зазначив Філатов.

30 листопада міськрада Одеси ухвалила рішення про демонтаж пам'ятників Катерині II та Суворову.