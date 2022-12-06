"Цілішими будуть": у Дніпрі на територію КП "Зооконтроль" перенесуть пам'ятники, пов'язані з РФ
Виконавчий комітет міськради Дніпра ухвалив рішення про перенесення пам'ятників, пов'язаних з РФ, на територію КП "Зооконтроль", де вони тепер зберігатимуться
Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.
Він зазначив, що за 10 місяців повномасштабної війни міська влада Дніпра вже неодноразово зверталася до столичних начальників з проханням визначити об'єкти культурної спадщини та виключити з їхнього переліку пам'ятники, пов'язані з колишнім СРСР та Росією. Утім жодного результату не було.
"За майже 10 місяців війни ми так і не дочекалися офіційного роз'яснення від патріотично налаштованих дядь і тьоть з Мінкульту. Бо вони сміливі лише на словах. Ну або в боротьбі з "Довженко- центром", - написав Філатов.
У зв'язку з цим 6 грудня виконавчий комітет міськради Дніпра самостійно ухвалив рішення щодо перенесення пам'ятників, пов'язаних з СРСР і РФ, на територію комунального підприємства "Зооконтроль". До списку потрапили пам'ятники Пушкіну, Ломоносову, Горькому та іншим. Демонтаж розпочнеться найближчими днями.
"Нехай поки що постоять там. Цілішими будуть", - зазначив Філатов.
- 30 листопада міськрада Одеси ухвалила рішення про демонтаж пам'ятників Катерині II та Суворову.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.65
Купівля 39.65Продаж 40.3
-
EUR
Купівля 40.79Продаж 41.87
- Актуальне
- Важливе