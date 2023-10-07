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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Цілком можливо, що незабаром Україна зможе відрізати Крим, - дипломат Брайза

7 жовтня, 2023 субота
14:09
Війна з Росією американський дипломат Метью Брайза

Ексрадник держсекретаря США, колишній директор до справ Європи та Євразії в Раді нацбезпеки США Метью Брайза зазначив, що витіснити російські війська з Криму і Донбасу є складним завданням, але Україна рухається в цьому напрямку

Про це він сказав в програмі "Студія Захід з Антоном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Генрі Кіссінджер вважається найдосвідченішим і одним із наймудріших дипломатів в історії США. Кіссінджер на початку війни припускав, що, можливо, для України було б краще шукати шлях до миру, а потім він змінив свою точку зору. Мудрість Кіссінджера відображає необхідність для України закінчити війну на її умовах, і це те, що врешті-решт візьме гору у Вашингтоні", - підкреслив Брайза.

За словами дипломата, наразі у Вашингтоні відбувається справжнє політичне божевілля.

"Це просто безглузда боротьба між прихильниками й противниками Трампа в Республіканській партії, яка незабаром завершиться. Адміністрація Байдена отримає посилене фінансування для України, включно з більшою кількістю ATACMS. Таким чином, Україна знову зможе контролювати свою долю настільки, наскільки це можливо", - пояснив Брайза.  

Дипломат також додав, що витіснити всі російські війська з Криму і Донбасу - це дуже складне завдання.

"Але у Вашингтоні є військово-політичні експерти, які бачать, що Україна рухається в цьому напрямку. По-перше, завдяки її поступовому просуванню в напрямку Азовського моря, щоб роз'єднати Донбас і Крим. І по-друге, з допомогою ATACMS, інших ракетних систем більшої дальності, а також українських морських дронів, що становлять серйозну загрозу Кримському мосту. Тож цілком можливо, що незабаром Україна зможе відрізати Крим, не вбиваючи всіх російських військових, і це змусить Путіна вести переговори на умовах, які в кінцевому підсумку будуть набагато вигіднішими для України", - підкреслив Брайза. 

  • Дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009 рр.) Володимир Огризко зазначив, що Україна, НАТО й США не мають права програти в цій війні.
  • Сили оборони України завдають ударів та втрат російській армії, просуваючись на Таврійському напрямку в районі північніше Копанів та Новопрокопівки.
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