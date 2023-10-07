Цілком можливо, що незабаром Україна зможе відрізати Крим, - дипломат Брайза

Про це він сказав в програмі "Студія Захід з Антоном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Генрі Кіссінджер вважається найдосвідченішим і одним із наймудріших дипломатів в історії США. Кіссінджер на початку війни припускав, що, можливо, для України було б краще шукати шлях до миру, а потім він змінив свою точку зору. Мудрість Кіссінджера відображає необхідність для України закінчити війну на її умовах, і це те, що врешті-решт візьме гору у Вашингтоні", - підкреслив Брайза.

За словами дипломата, наразі у Вашингтоні відбувається справжнє політичне божевілля.

"Це просто безглузда боротьба між прихильниками й противниками Трампа в Республіканській партії, яка незабаром завершиться. Адміністрація Байдена отримає посилене фінансування для України, включно з більшою кількістю ATACMS. Таким чином, Україна знову зможе контролювати свою долю настільки, наскільки це можливо", - пояснив Брайза.

Дипломат також додав, що витіснити всі російські війська з Криму і Донбасу - це дуже складне завдання.

"Але у Вашингтоні є військово-політичні експерти, які бачать, що Україна рухається в цьому напрямку. По-перше, завдяки її поступовому просуванню в напрямку Азовського моря, щоб роз'єднати Донбас і Крим. І по-друге, з допомогою ATACMS, інших ракетних систем більшої дальності, а також українських морських дронів, що становлять серйозну загрозу Кримському мосту. Тож цілком можливо, що незабаром Україна зможе відрізати Крим, не вбиваючи всіх російських військових, і це змусить Путіна вести переговори на умовах, які в кінцевому підсумку будуть набагато вигіднішими для України", - підкреслив Брайза.