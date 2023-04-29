Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.

Нещодавні атаки Росії свідчать про те, що Кремль перестав використовувати далекобійні ракети. Так під час останньої хвилі 28 квітня РФ випустила менше ракет, ніж узимки. За даними британської розвідки, ця атака навряд чи була спрямована на енергетичну інфраструктуру України.

"Існує реалістична можливість того, що Росія намагалася перехопити українські резервні підрозділи та військові постачання, нещодавно надані Україні", - ідеться в повідомленні.

Британська розвідка стверджує, що РФ використовує неефективний процес цілевказування та надає пріоритет уявній військовій необхідності. Водночас вона не запобігає побічній шкоді, зокрема загибелі цивільних.