Ціллю масованого ракетного обстрілу минулої доби, імовірно, є військові поставки, які нещодавно надійшли Україні, - британська розвідка
Можливою ціллю масованого удару крилатими ракетами 28 квітня, імовірно, були перехоплення українських резервних частин і військові поставки, які нещодавно надійшли в Україну
Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.
Нещодавні атаки Росії свідчать про те, що Кремль перестав використовувати далекобійні ракети. Так під час останньої хвилі 28 квітня РФ випустила менше ракет, ніж узимки. За даними британської розвідки, ця атака навряд чи була спрямована на енергетичну інфраструктуру України.
"Існує реалістична можливість того, що Росія намагалася перехопити українські резервні підрозділи та військові постачання, нещодавно надані Україні", - ідеться в повідомленні.
Британська розвідка стверджує, що РФ використовує неефективний процес цілевказування та надає пріоритет уявній військовій необхідності. Водночас вона не запобігає побічній шкоді, зокрема загибелі цивільних.
- В Умані Черкаської області під час масованої атаки 28 квітня російська ракета влучила у багатоповерхівку: загинуло 23 людини, серед них - 4 дитини, 18 травмовані. У Дніпрі загинули 2-річна дівчинка та 31-річна жінка, четверо людей постраждали.
- На Чернігівщині вдень 28 квітня росіяни завдали трьох авіаударів по Костобоброву, пошкоджено вісім будинків.
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