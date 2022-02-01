Ціна газу в Європі опустилась нижче $900/тис. куб. м на тлі зростання транзиту через Україну

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.



Станом на вівторок найближчий (березневий) ф'ючерс на TTF на біржі ICE Futures знизився до $898 за тис. кубометрів. Зазначимо, що у січні середня вартість контракту "на день уперед" становила $976, а в грудні - $1310 за тис. кубів.



Зниження цін відбувається на тлі збільшення прокачування російського газу через територію України. Номінація на прокачування газу через Україну на 1 лютого підвищилася до 107,7 млн куб. м, тоді як у січні транзит "Газпрому" через нашу країну становив у середньому 54 млн куб. м на добу.



Також у вівторок реверсний потік газопроводом "Ямал-Європа" впав майже в шість разів у порівнянні з понеділком.



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