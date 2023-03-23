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"Ціна свободи не може буди занадто високою": президентка Європарламенту закликала світ до продовження підтримки України

23 березня, 2023 четвер
20:44
війна з Росією Роберта Мецола

Президентка Європарламенту Роберта Мецола 23 березня закликала світ і надалі підтримувати Україну, оскільки "ціна свободи не може бути занадто високою"

Про це вона сказала під час пресконференції за підсумками зустрічі з главами держав та урядів ЄС, пише Укрінформ.

Вона наголосила на необхідності "уникати ознак втоми" і зазначила, що угода про постачання боєприпасів є поворотним пунктом для ЄС.

"Головне послання, яке я передала главам держав та урядів від Європейського Парламенту – що ми маємо продовжувати підтримувати Україну у її самозахисті. Ми маємо продовжувати демонструвати солідарність та уникати будь-яких ознак втоми, попри вже досягнуте. Угода про постачання боєприпасів, яку було досягнуто на початку цього тижня, є поворотним пунктом для самого Європейського Союзу", - сказала Мецола.

Вона також наголосила, що свобода України є важливою для ЄС, адже це один з факторів миру.

"Європа завжди буде виступати за мир, за реальний мир, за відповідальність та справедливість. Але для того, щоб був мир, Україна має бути вільною. Це важливо для ЄС, щоб Україна була вільною. Ціна свободи ніколи не може бути надто високою", - коментує президентка.

  • Лідери країн Євросоюзу схвалили спільну закупівлю боєприпасів України, також вони підтримали постачання ракет, якщо буде потрібно.
Європарламент
підтримка України
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