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Ціни на сільськогосподарські землі зростатимуть щороку на 7-10%, - Мінагрополітики

2 липня, 2021 п'ятниця
12:34

Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко спрогнозував, що вартість земельних ділянок сільськогосподарського призначення зростатиме на 7-10% щороку

Про це Лещенко заявив під час години запитань до уряду у Верховній раді.

"Що стосується зростання вартості земельних ділянок сільськогосподарського призначення. За нашими оцінками, зростання буде близько 7-10 відсотків щороку, оскільки українська земля є недооцінена, але є ринкові фактори, які впливають на зростання ціни... Ми маємо переконання, що ціна буде постійно зростати", - сказав міністр.

Нагадаємо, українці з 1 липня можуть легально продавати та купувати сільськогосподарські землі.
 
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