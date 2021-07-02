Ціни на сільськогосподарські землі зростатимуть щороку на 7-10%, - Мінагрополітики
Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко спрогнозував, що вартість земельних ділянок сільськогосподарського призначення зростатиме на 7-10% щороку
Про це Лещенко заявив під час години запитань до уряду у Верховній раді.
"Що стосується зростання вартості земельних ділянок сільськогосподарського призначення. За нашими оцінками, зростання буде близько 7-10 відсотків щороку, оскільки українська земля є недооцінена, але є ринкові фактори, які впливають на зростання ціни... Ми маємо переконання, що ціна буде постійно зростати", - сказав міністр.
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