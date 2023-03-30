Про це йдеться у повідомленні на сайті конкурсу.

Малолєтка став одним з переможців у категорії Європа. Українського фотографа відзначили за серію знімків під назвою The Siege of Mariupol ("Облога Маріуполя"). На сайті премії World Press Photo наголосили, що Малолєтка був одним з небагатьох фотографів, які документували події в Маріуполі в той час.

"Ця історія зображує реальність російських атак на Маріуполь безпосередньо, не вдаючись до трагізму та інших візуальних можливостей. Серія сповнена рідкісних та історичних зображень з різних ракурсів, що передають ціну, яку цивільні платять за війну.

Кожне зображення справило на журі особливе враження. Вони були вражені тим, як український фотограф ризикував своїм життям, щоб отримати доступ до візуальних зображень російських бойовиків і зробити ці зображення доступними для світу. Ця історія постане як колекція вражаючих іконічних зображень війни, що триває", – йдеться у коментарі журі World Press Photo.

Окрім Євгена Малолєтки, відзнаки у категорії Європа здобули ще чотири фотографи, два з них представили світлини з війни в Україні. Це робота фотографа Алкіса Константінідіса "Яна та Віктор", де жінка плаче над тілом вбитого батька після російського обстрілу Харкова, а також серія "Воєнні рани" фотографа Еміліо Моренатті, що показує людей, які зазнали ампутацій внаслідок російської агресії.

Загалом 24 переможці премії World Press Photo були відібрані незалежним журі з понад 60 тисяч робіт від 3 752 фотографів зі 127 країн світу.