Цитував Путіна російською, згадав замах на Шефіра, закликав, щоб “хтось покинув українські території”: Зеленський на Генасамблеї ООН

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У своєму виступі він торкнувся теми війни на Донбасі та анексії Криму.

"Ми вдячні, що пункт про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України було включено на порядок денний Асамблеї. Хоча як, залишаючись окупованими, Крим та Донбас можуть зникнути з порядку денного? Це очевидно і не тільки нам. Я дякую усім державам, які цьогоріч згадали Україну в своїх виступах, саме тут, це дуже важливо, і багатьом іншим, які не соромляться, що Україна їхній друг, партнер, які можуть назвати речі своїми іменами: окупацію назвати окупацією, а агресію назвати агресією”, - сказав Зеленський.

Далі він закликав окупантів залишити окуповані території, але не назвав до кого саме звертається.

“Щастя Україні могло б принести, якби хтось показово покинув наші державні території, наші державні кордони", - сказав президент.

Зеленський також додав, що розраховує на міжнародну підтримку в питанні звільнення заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова та близько 450 українців, яких незаконно утримують на тимчасово окупованих територіях та в Росії. Він також сказав, що Росія змушує громадян України брати участь у виборах до свого парламенту.

Зеленський сказав, що у світі ніхто не почуває себе у безпеці і не може сховатися за міжнародним правом. Після цього він зацитував виступ президента Росії Володимира Путіна в Мюнхені у 2007 році та на Генасамблеї ООН у 2015 році. Зеленський дав цитату Путіна російською мовою.

“Тоді у нас дійсно не залишиться ніяких правил, окрім права сильного. Це буде світ, в якому замість колективної роботи буде егоїзм, світ, в якому буде все більше і більше диктату, і усе менше рівноправ'я, менше реальної демократії і свободи”, - процитував Путіна Зеленський.

Президент також згадав ситуацію з пандемією коронавірусу у світі. Зеленський натякнув, що розподіл вакцин був несправедливим.

"Ми грали у рівність, ми грали у єдність. Де одна справа - ділити спільні цілі, інша – спільно ділити вакцини. Виявилося, що у статтях про рівність, як у рекламах, є зірочка і напис дрібним шрифтом: всі ми люди, всі ми в одному човні, але рятувальні шлюпки першими отримають пасажири першого класу", - сказав президент.

Також у своєму виступі Зеленський згадав замах на свого першого помічника Сергія Шефіра.

“Третя година ночі – десятки дзвінків. На першого помічника президента України здійснено замах, 12 пострілів, 3 влучили у водія. Ось вам ціна змін в державі, ось вам ціна реформ. На щастя, Сергій живий, на щастя, життю водія вже нічого не загрожує", - сказав він.

Виступ Зеленського можна прочитати за цим посиланням.