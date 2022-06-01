Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Всі ті патріотично налаштовані наші громадяни, всі, хто вже довели в сутичках з ворогом, що вони дають відсіч, необхідно, аби вони, перебуваючи в складі ДФТГ (Добровольчі формування територіальних громад), ТрО чи інших добровольчих угруповань, мали можливість та право зберігати свою зброю за місцем свого проживання", – наголосив Шараскін.



Нардеп додав, що особливо в умовах тогочасної війни є вагомим, аби цивільне населення могло захистити себе. Також це впливає на ситуацію з різного роду кримінальними дії, зокрема зменшується їх кількість.



"Від початку нового вторгнення РФ, яке відбулось 24 лютого, кількість злочинів якраз на неокупованій території зменшилась в рази. В тому числі це завдяки небайдужим громадян, які самотужки відловлювали та карали мародерів чи інших злочинців. Тож навіть криміналітет просто притих", – сказав він.



1 травня народні депутати з фракції "Європейська солідарність" внесли законопроєкт 7326, який дозволяє зберігати за місцем проживання зброю військовослужбовцями Сил територіальної оборони Збройних Сил України, членами добровольчих формувань територіальних громад, які беруть участь у національному спротиві

Народний депутат України, член комітету ВР України з питань правоохоронної діяльності Олександр Дануца повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії до України українцям легально було видано десятки тисяч одиниць автоматичної зброї



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