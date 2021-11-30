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ТСК - це бутафорія, якою нам намагались замилити очі, - політичний експерт про комісію Ради щодо вагнерівців

30 листопада, 2021 вiвторок
17:08
Суспільство Валерій Клочок

Політичний експерт Валерій Клочок заявив, що завдання тимчасових слідчих комісій (ТСК) Верховної Ради - тримати в інфополі проблему, а не виносити рішення

Про це заявив у ефірі програми "Змістовно" на каналі Еспресо.TV.

"Єдиний такий нюанс - те, що я завжди говорю. Ми очікуємо від ТСК чого? Судових рішень? Завдання комісії - підтримка в інформаційному полі актуальної проблеми, яка на думку депутатів, заслуговує їхнього контролю. Далі матеріали передадуть до відповідних правоохоронних органів. Вони їх або врахують, або не врахують. Ми це вже не знаємо, тому що слідство буде проходити без нашого ока", - вважає він.

Клочок додав, що в суді можна побачити результати справи або ні, бо вона може не дійти до нього.

"ТСК, на цьому етапі, виконала свою місію. Тепер до того, що озвучено. Найбільша проблема полягає в тому, що люди не вірять цьому. Бо коли (народний депутат Олексій - ред.) Жмаранецький коментує: "Та ніхто не винний". Чекайте, а де ж винний? Найстрашніше те, що нівелюється у нашій свідомості, обнуляється значимість таких комісій", - заявив експерт.

Він додав, що голова комісії Мар'яна Безугла говоритиме те, що сказали на Банковій.

"Ви хочете знайти логічний зв'язок, у тому, що вона говорить? У неї одне протирічить іншому. Зрозуміло, що ця ТСК - це бутафорія, якої нам намагались замилити очі. Але я говорю до всіх ТСК, всіх часів. Знаєте, як жартують народні депутати? "Хочете поховати справу? - Створіть ТСК". І справа заглохла, вона ніколи далі не рухається. Я був на декількох засіданнях, викликають учасників, фігурантів скандалу. З ними говорять, вони відповідають на запитання. Але це в рамках роботи комісії - це навіть не матеріали слідства. Все одно потрібно буде повторно викликати, допитувати. Ми отримали публічний контроль депутатів, але проблема в тому, що в цій комісії були "слуги народу", - підсумував він.

 

  • Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов заявив, що 24 липня 2020 року на нараді за участі президента Володимира Зеленського, першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка, заступника голови ОП з питань оборони Романа Машовця, ексначальника Головного управління розвідки Міноборони України Василя Бурби та колишнього першого заступника голови СБУ Руслана Баранецького голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що операцію по вагнерівцях проводити не можна. За словами Бутусова, Єрмак послався на переговори з помічником президента Росії Дмитром Козаком і те, що затримання вагнерівців завадить початку чергового перемир’я на Донбасі, та зажадав перенести початок операції. За даними Бутусова, Зеленський підтримав цю ідею, тому виліт вагнерівців з Мінська відклали на 30 липня 2020 року.
  • 29 липня 2020 року білоруське державне інформагентство БелТА повідомило, що у санаторії під Мінськом затримали 32 росіян, які є "бойовиками неофіційної російської ПВК Вагнера.
  • Президент України Володимир Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак заперечували проведення операції. Проте Зеленський згодом заявив, що розповів Лукашенку про спецоперацію щодо затримання вагнерівців.
  • 8 вересня видання CNN з посиланням на заяви трьох експосадовців української військової розвідки повідомило, що спецоперація із затримання вагнерівців в Україні відбувалася "з відома Сполучених Штатів". CNN опублікувало матеріал, в якому повідомлялось про те, як готувалися до спецоперації із затримання вагнерівців українські спецслужби і чим допомагали США.
  • Голова ТСК по вагнерівцях Мар'яна Безугла заявила, що підготовка затримання вагнерівців не була спецоперацією і проводилася без участі інших країн.
  • У Bellingcat розповіли про деталі розслідування у справі вагнергейту.
  • ТСК по вагнерівцях оприлюднила проміжний звіт, у якому підтвердила проведення "спецоперації" щодо затримання бойовиків і заперечила витік інформації з української сторони.

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Верховна Рада
ТСК
змістовно
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