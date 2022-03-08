Цього не буде, нас не залякати: окупанти погрожують головам громад розправою та вимагають здавати населені пункти, - голова Киїської ОВА
Російські окупанти вимагають здати населені пункти на Київщині та погрожують головам обласних військових адміністрацій
Про це повідомляє голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба на брифінгу щодо ситуації на Київщини.
"Російський окупант продовжує обстрілювати житлові масиви та соціальну інфраструктуру", - розповідає Кулеба.
Основним питанням на його думку залишається гуманітарна допомога. Адже мешканці Бучі, Ірпіня, Гостомеля, Макарова, Бородянки та Ворзеля вже котрий день перебувають у бомбосховищах без води та харчів.
"Окупанти не дають гуманітарних коридорів. Не дають гарантій припинення вогню", - каже Кулеба.
За його словами Київська ОДА готова щомиті розпочати евакуацію мирного населення Київщини за умови оголошення режиму тиші.
Окрім того голова Київської ОДА розповідає про погрози з боку військових РФ. За його словами, російські загарбники погрожують головам громад розправою та вимагають здавати населені пункти.
"Цього не буде. Нас не залякати. "Ми не здаємося і не збираємось відступати. Ми на своїй землі. Ми вдома", - запевняє голова Київської ОДА.
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