Цього не буде, нас не залякати: окупанти погрожують головам громад розправою та вимагають здавати населені пункти, - голова Киїської ОВА

Про це повідомляє голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба на брифінгу щодо ситуації на Київщини.



"Російський окупант продовжує обстрілювати житлові масиви та соціальну інфраструктуру", - розповідає Кулеба.



Основним питанням на його думку залишається гуманітарна допомога. Адже мешканці Бучі, Ірпіня, Гостомеля, Макарова, Бородянки та Ворзеля вже котрий день перебувають у бомбосховищах без води та харчів.



"Окупанти не дають гуманітарних коридорів. Не дають гарантій припинення вогню", - каже Кулеба.



За його словами Київська ОДА готова щомиті розпочати евакуацію мирного населення Київщини за умови оголошення режиму тиші.



Окрім того голова Київської ОДА розповідає про погрози з боку військових РФ. За його словами, російські загарбники погрожують головам громад розправою та вимагають здавати населені пункти.



"Цього не буде. Нас не залякати. "Ми не здаємося і не збираємось відступати. Ми на своїй землі. Ми вдома", - запевняє голова Київської ОДА.







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