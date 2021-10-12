Цього разу не Кевін: Disney випустив трейлер римейку фільму "Сам удома"

Ролик з'явився на YouTube-каналі 20th Century Studios.

Disney+ презентувала перший трейлер перезапуску фільму "Сам удома".

Цього разу він без Маколея Калкіна (Кевіна). Цього разу головну роль зіграв 12-річний актор з оскароносного "Кролика Джоджо" Арчі Єйтс, у фільмі його звуть Макс Мерсер.

Сюжет фільму схожий на попередній: сім'я вирушає на канікули до Японії, однак забуває дитину вдома. Максу (теперь вже не Кевіну) доведеться захищати дім від сімейної пари злодіїв, яка заявиться, щоб вкрасти цінну реліквію.

У фільмі знялися Еллі Кемпер, Роб Делейні, Айслінг Бі, Еллі Маки, Кріс Парнелл, Тімоті Саймонс та інші. Також у стрічці з'явливиться актор Девін Ретрей, який зіграв Базза Маккалістера в оригінальному фільмі.

Прем’єра фільму має бути 12 листопада 2021 року на Disney+.

Режисером стрічки виступив Ден Мейзер, відомий завдяки комедії "Хтивий дідусь" із Заком Ефроном.





Довідка: "Сам удома" – це серія різдвяних комедій, перша частина якого вийшла у 1990 році. Стрічка розповідає про пригоди багатьом відомого персонажа Кевіна Маккалістера (героя Маколея Калкіна), якого традиційно на свята забула його сім’я.

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