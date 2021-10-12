Цього разу не Кевін: Disney випустив трейлер римейку фільму "Сам удома"
Компанія Disney+ показала трейлер перезапуску фільму "Сам удома"
Ролик з'явився на YouTube-каналі 20th Century Studios.
Disney+ презентувала перший трейлер перезапуску фільму "Сам удома".
Цього разу він без Маколея Калкіна (Кевіна). Цього разу головну роль зіграв 12-річний актор з оскароносного "Кролика Джоджо" Арчі Єйтс, у фільмі його звуть Макс Мерсер.
Сюжет фільму схожий на попередній: сім'я вирушає на канікули до Японії, однак забуває дитину вдома. Максу (теперь вже не Кевіну) доведеться захищати дім від сімейної пари злодіїв, яка заявиться, щоб вкрасти цінну реліквію.
У фільмі знялися Еллі Кемпер, Роб Делейні, Айслінг Бі, Еллі Маки, Кріс Парнелл, Тімоті Саймонс та інші. Також у стрічці з'явливиться актор Девін Ретрей, який зіграв Базза Маккалістера в оригінальному фільмі.
Прем’єра фільму має бути 12 листопада 2021 року на Disney+.
Режисером стрічки виступив Ден Мейзер, відомий завдяки комедії "Хтивий дідусь" із Заком Ефроном.
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