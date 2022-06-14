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Цього року з Росії може виїхати 15% мільйонерів, - дослідженні Henley&Partners

14 червня, 2022 вiвторок
02:51
Економіка Росія

Росію до кінця 2022 року залишать 15 тис. осіб, які мають статок в $1 мільйон і більше, що становить 15% усіх мільйонерів РФ

Про це йдеться у дослідженні компанії Henley&Partners, яка відстежує міграцію багатих фізичних осіб.

Водночас відзначається, що вторгнення РФ в Україну призвело також до різкого зростання кількості українських мільйонерів, які, за прогнозами, зазнають найвищих збитків в історії країни.

За словами одного з дослідників Ендрю Амоїлса, дані про міграцію мільйонерів є одним з найкращих барометрів здоров'я економіки.

"Заможні люди надзвичайно мобільні, і їхнє пересування може слугувати раннім попереджувальним сигналом про майбутні тенденції в країні", - зазначив він, аналізуючи ситуацію в Росії.

Прогнозні дані показують, що до десятки країн, з яких прогнозовано тікатимуть багатії, належать Росія, Китай, Індія, Гонконг, Україна, Бразилія, Велика Британія (через Brexit), Мексика, Саудівська Аравія та Індонезія.

До десятки країн, у які мігрують мільйонери, входять ОАЕ, Австралія, Сингапур, Ізраїль, Швейцарія, США, Португалія, Греція, Канада й Нова Зеландія. Також приплив людей із капіталами очікується на Мальті, у Маврикії та Монако.

  • Нагадаємо, суд наклав арешт на корпоративні права підприємств з виробництва мінеральної води на території України, бенефіціарним власником яких є російський олігарх Михайло Фрідман.
  • Також Нацполіція заблокувала виведення з України 200 млрд гривень 7 тисяч компаній, пов'язаних з Росією та Білоруссю.

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еміграція
санкції проти Росії
багатії
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