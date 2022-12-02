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Цього тижня за сприяння Єврокомісії 48 українців вирушили на лікування за кордон, - МОЗ

2 грудня, 2022 п'ятниця
15:02
Суспільство крапельниця, лікарня, отруєння

Цього тижня 48 українців вирушили на лікування за кордон, серед них постраждалі від воєнних дій і онкохворі

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

У відомстві зазначили, що Міністерство охорони здоров’я разом із Європейською комісією уже 9 місяців організовують евакуаційні рейси для хворих.

"Цього тижня вдалося евакуювати 48 пацієнтів та доправити їх на спеціалізоване лікування до медзакладів Польщі, Іспанії, Данії, Бельгії, Нідерландів, Норвегії та Франції. У групі є пацієнти з мінно-вибуховими травмами, які вони отримали внаслідок ворожих обстрілів, а також цивільні особи з онкологічними захворюваннями", - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, це люди з Київщини, Івано-Франківщини, Львівщини, Рівненщини та Полтавщини.

"У закордонних клініках їм буде забезпечене спеціалізоване лікування та подальша реабілітація", - запевнили в МОЗ.

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