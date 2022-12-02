Цього тижня за сприяння Єврокомісії 48 українців вирушили на лікування за кордон, - МОЗ
Цього тижня 48 українців вирушили на лікування за кордон, серед них постраждалі від воєнних дій і онкохворі
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
У відомстві зазначили, що Міністерство охорони здоров’я разом із Європейською комісією уже 9 місяців організовують евакуаційні рейси для хворих.
"Цього тижня вдалося евакуювати 48 пацієнтів та доправити їх на спеціалізоване лікування до медзакладів Польщі, Іспанії, Данії, Бельгії, Нідерландів, Норвегії та Франції. У групі є пацієнти з мінно-вибуховими травмами, які вони отримали внаслідок ворожих обстрілів, а також цивільні особи з онкологічними захворюваннями", - сказано в повідомленні.
Згідно з повідомленням, це люди з Київщини, Івано-Франківщини, Львівщини, Рівненщини та Полтавщини.
"У закордонних клініках їм буде забезпечене спеціалізоване лікування та подальша реабілітація", - запевнили в МОЗ.
- Раніше у МОЗ розповіли, як подати заявку на медичну евакуацію.
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