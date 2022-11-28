У МОЗ розповіли, як подати заявку на медичну евакуацію
У Міністерстві охорони здоров'я дали рекомендації для тих, хто постраждав і потребує медичної евакуації. Найперше потрібно подати відповідний запит
Про це йдеться на сторінці відомства у соцмережі.
Там пояснюють, що до закордонних клінік транспортують насамперед дітей та дорослих зі складними мінно-вибуховими пораненнями та опіковими травмами, діти з онкологічною патологією, а також люди із захворюваннями, які потребують комплексного спеціалізованого лікування.
Подати запит можливо двома способами:
1. Через сімейного лікаря. Сімейний чи лікуючий лікар стаціонару ухвалює рішення про необхідність направлення пацієнта на лікування за кордон та інформує про це обласного координатора з медичної евакуації.
– Обласний координатор опрацьовує запит та передає його до команди медичної евакуації в МОЗ.
– МОЗ верифікує дані, інформує пацієнта про маршрут медичної евакуації та, за згоди пацієнта, надсилає відповідний запит до системи екстреного реагування Єврокомісії та чекає пропозиції від лікарень з країн-членів Європейського Союзу, куди можуть перенаправити пацієнта.
– Коли відповідний медичний заклад у країнах-партнерах знайдено, узгоджуються питання щодо транспортування пацієнта.
2. У МОЗ, зокрема, передбачили альтернативний спосіб подачі заявки на медичну евакуацію – через онлайн-форму. На сайті Міністерства в розділі "Громадянам" необхідно самостійно заповнити відповідну заявку. У міністерстві кажуть, що зазвичай підготовка пацієнта триває від 3-4 днів до 2 тижнів. Евакуація для українських пацієнтів — безоплатна
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