У МОЗ розповіли, як подати заявку на медичну евакуацію

Про це йдеться на сторінці відомства у соцмережі.

Там пояснюють, що до закордонних клінік транспортують насамперед дітей та дорослих зі складними мінно-вибуховими пораненнями та опіковими травмами, діти з онкологічною патологією, а також люди із захворюваннями, які потребують комплексного спеціалізованого лікування.

Подати запит можливо двома способами:

1. Через сімейного лікаря. Сімейний чи лікуючий лікар стаціонару ухвалює рішення про необхідність направлення пацієнта на лікування за кордон та інформує про це обласного координатора з медичної евакуації.

– Обласний координатор опрацьовує запит та передає його до команди медичної евакуації в МОЗ.

– МОЗ верифікує дані, інформує пацієнта про маршрут медичної евакуації та, за згоди пацієнта, надсилає відповідний запит до системи екстреного реагування Єврокомісії та чекає пропозиції від лікарень з країн-членів Європейського Союзу, куди можуть перенаправити пацієнта.

– Коли відповідний медичний заклад у країнах-партнерах знайдено, узгоджуються питання щодо транспортування пацієнта.

2. У МОЗ, зокрема, передбачили альтернативний спосіб подачі заявки на медичну евакуацію – через онлайн-форму. На сайті Міністерства в розділі "Громадянам" необхідно самостійно заповнити відповідну заявку. У міністерстві кажуть, що зазвичай підготовка пацієнта триває від 3-4 днів до 2 тижнів. Евакуація для українських пацієнтів — безоплатна

Нагадаємо, МОЗ України оприлюднило пам'ятку щодо можливої загрози отруєння чадним газом

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb