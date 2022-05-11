Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Цього року ми очікували отримати ВВП – 200 млрд дол., проте скоріш за все буде близько 100 млрд дол. Проте це рівень навіть трішки вищий, ніж був у 2015-2016 році. Тож так – падіння буде сильним та відчутним, але ми пережили 2015-2016 і ніхто за “кравчучки” не хапався, все було нормально", – сказав економіст.



Найман також наголосив, що зараз ситуація краща у порівнянні з попередніми роками, адже Україна отримує безпрецедентні суми допомоги від світової спільноти.

"Такого потоку коштів, який зараз йде до України, не було ні у 2015, ні у 2016 роках. Тож якщо прогнозувати оптимістично, то вернемось до рівня 2021 року через 2-3 роки", – наголосив експерт.

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