Цьогоріч в Україні буде значне падіння ВВП, проте не нижче критичного рівня, який був у 2015, — фінансовий аналітик Найман
Економіст Ерік Найман переконаний, що цьогорічне падіння ВВП буде стрімким та відчутним, проте зважаючи на те, що у 2015 році ситуація була критичніша та українцям вдалось пережити цей період, то зараз немає вагомих загроз для самого населення
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Цього року ми очікували отримати ВВП – 200 млрд дол., проте скоріш за все буде близько 100 млрд дол. Проте це рівень навіть трішки вищий, ніж був у 2015-2016 році. Тож так – падіння буде сильним та відчутним, але ми пережили 2015-2016 і ніхто за “кравчучки” не хапався, все було нормально", – сказав економіст.
Найман також наголосив, що зараз ситуація краща у порівнянні з попередніми роками, адже Україна отримує безпрецедентні суми допомоги від світової спільноти.
"Такого потоку коштів, який зараз йде до України, не було ні у 2015, ні у 2016 роках. Тож якщо прогнозувати оптимістично, то вернемось до рівня 2021 року через 2-3 роки", – наголосив експерт.
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