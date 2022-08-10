"Цур наше місце": українські компанії та ЗМІ відреагували на вибухи в Криму і "забивають" місця для офісів
Інформація про масові вибухи на території військової авіабази в Криму сколихнула мережу та справила враження на українські ЗМІ й компанії. Бренди почали навіть жартома "забивати" місця для офісів і магазинів після повернення півострова
Про це передає Еспресо.
Тож першою відреагувала компанія Rozetka. Працівники "прибудували" своє відділення до фасаду готичного замку "Ластівчине гніздо" в Ялті.
"Хєй, цур наше місце", - написали у твітер компанії зі зверненням до інших.
На що Укрпошта відповіла: "Ваше, то ваше, але хоч відділення дайте пришвартувати".
Мережа АТБ не залишилась осторонь. У твітер вона написала: "Добре, а ми своє резервуємо на першому поверсі".
Нова Пошта пропонує поставити свій поштомат.
В IBOX вже запланували встановити термінал: "нам багацько місця не потрібно".
А в Київстарі обіцяють провести інтернет.
Один з банків вже майже везе гривню.
УНІАН запланував кримську редакцію, а "5 канал" обіцяє перший репортаж про повернення брендів на півострів.
9 серпня у Криму пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці, на півострові почали евакуацію мешканців у Сакському районі. У Міноборони прокоментували пожежу на аеродромі в Криму: "Нагадуємо про заборону куріння у невстановлених місцях".
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