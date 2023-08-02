Про це повідомила пресслужба ЦВК.

"До Комісії надійшла постанова Верховної Ради України від 27 липня 2023 року, якою достроково припинено повноваження народного депутата України Юрія Арістова, у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що ЦВК визнала Наталію Локтіонову наступною за черговістю кандидаткою, включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга Народу" під №146, обраною народним депутатом України на зазначених виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

За регламентом Верховної Ради, нині Локтіонову не можна вважати народною депутаткою, адже вона ще не склала присягу, уточнив нардеп Олексій Гончаренко.

Довідково. Юрій Арістов був обраний на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Слуга Народу".

Що відомо про Юрія Арістова

Юрій Арістов у 2019 році був обраний народним депутатом у парламент від партії "Слуга Народу". З 29 серпня 2019 року Арістов очолює комітет з питань бюджету у ВР IX скликання. У грудні 2022 року Юрія Арістова обрали заступником голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

11 листопада повідомлялося, що Державне бюро розслідувань проводило обшуки в голови бюджетного комітету Ради "слуги" Юрія Арістова. Як додавали захисники Арістова, обшук у нього проводився у рамках кримінальної справи, порушеної у 2021 році.

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп партії "Слуга Народу" 48-річноий Юрій Арістов 25 липня написав заяву про складання повноважень, оскільки стало відомо про його незаконний виїзд на відпочинок на Мальдіви.

СБУ та ДБР провели обшуки у нардепа Юрія Арістова, який виїхав на відпочинок на Мальдіви під виглядом "службового відрядження". Правоохоронці виявили закордонний паспорт, у якому містяться відмітки про виїзд.

У четвер, 27 липня, Верховна Рада України підтримала подання про припинення депутатських повноважень Юрія Арістова.

Цього ж дня генеральний прокурор повідомив про підозру Арістову у внесенні службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.

28 липня печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання народному депутату Юрію Арістову.