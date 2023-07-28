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Суд обрав запобіжний захід нардепу Арістову, який під час війни відпочивав на Мальдівах

28 липня, 2023 п'ятниця
18:14
Кримінал Юрій Арістов

Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання народному депутату Юрію Арістову

Про це повідомляє офіційний сайт ДБР.

Юрій Арістов підозрюється за ч. 1 ст. 366 КК України.

"За матеріалами ДБР та клопотанням Генерального прокурора сьогодні Печерський районний суд міста Києва обрав міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання народному депутату", - йдеться у повідомленні ДБР.

Працівники ДБР встановили, що нардеп свідомо вніс до офіційних документів недостовірні відомості: щодо терміну його перебування за кордоном, мети відрядження, країни перебування та часу повернення до України.

Що відомо про Юрія Арістова

Юрій Арістов у 2019 році був обраний народним депутатом у парламент від партії "Слуга Народу". З 29 серпня 2019 року Арістов очолює комітет з питань бюджету у ВР IX скликання. У грудні 2022 року Юрія Арістова обрали заступником голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

11 листопада повідомлялося, що Державне бюро розслідувань проводило обшуки в голови бюджетного комітету Ради "слуги" Юрія Арістова. Як додавали захисники Арістова, обшук у нього проводився у рамках кримінальної справи, порушеної у 2021 році.

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп партії "Слуга Народу" 48-річноий Юрій Арістов 25 липня написав заяву про складання повноважень, оскільки стало відомо про його незаконний виїзд на відпочинок на Мальдіви.

СБУ та ДБР провели обшуки у нардепа Юрія Арістова, який виїхав на відпочинок на Мальдіви під виглядом "службового відрядження". Правоохоронці виявили закордонний паспорт, у якому містяться відмітки про виїзд. 

У четвер, 27 липня, Верховна Рада України підтримала подання про припинення депутатських повноважень Юрія Арістова.

Цього ж дня генеральний прокурор повідомив про підозру Арістову у внесенні службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.

Суспільство
Україна
Верховна Рада
політика
печерський суд
ДБР
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