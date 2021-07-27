ЦВК зареєструвала "слугу" Швачка народним депутатом
Центральна виборча комісія зареєструвала депутатом Антона Швачка, який зайде до Верховної Ради замість очільника МВС Дениса Монастирського по списку "Слуги народу"
Про це повідомляє УНІАН.
Член комісії Олена Гатаулліна заявила, що Швачко подав до ЦВК відповідні документи.
"Вони були перевірені та відповідають вимогам законодавства, тому комісії пропонується сьогодні зареєструвати народним депутатом України Швачка Антона Олексійовича", - сказала вона.
Рішення підтримали усі присутні члени комісії.
Голова ЦВК Олег Діденко вручив Швачку тимчасове посвідчення нардепа.
- Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков офіційно подав заяву про відставку
- Верховна Рада проголосувала за відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ.
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- ЗМІ оприлюднили інформацію, що Антон Швачко може стати нардепом замість Дениса Монастирського.
- Центральна виборча комісія визнала Антона Швачка обраним депутатом.
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