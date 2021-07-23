ЦВК визнала "слугу", який має замінити Монастирського, нардепом
Центральна виборча комісія визнала Антона Швачка обраним депутатом ВР за списком партії "Слуга народу" на виборах у 2019 році
Про це повідомляє Укрінформ.
"Визнати обраним народним депутатом України на позачергових виборах 21 липня 2019 року Швачка Антона, 1992 року народження, освіта вища, тимчасово непрацює, проживає у місті Суми, безпартійний, включений до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під №139", - зачитала постанову секретар ЦВК Олена Гатаулліна.
За її словами, рішення прийнято через припинення повноважень депутата Дениса Монастирського.
- Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков офіційно подав заяву про відставку
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- Рада призначила Монастирського новим очільником МВС.
- ЗМІ оприлюднили інформацію, що Антон Швачко може стати нардепом замість Дениса Монастирського.
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