ЦВК визнала "слугу", який має замінити Монастирського, нардепом

Про це повідомляє Укрінформ.

"Визнати обраним народним депутатом України на позачергових виборах 21 липня 2019 року Швачка Антона, 1992 року народження, освіта вища, тимчасово непрацює, проживає у місті Суми, безпартійний, включений до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під №139", - зачитала постанову секретар ЦВК Олена Гатаулліна.



За її словами, рішення прийнято через припинення повноважень депутата Дениса Монастирського.