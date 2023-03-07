Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в етері телемарафону.

Зокрема, за її словами, наразі у морі чергує два надводних та два підводних ракетоносії ворога.

"Ця гра на нервах може бути спрямована на випробування нашої міцності. Однак перебування корабельного угруповання, в складі якого є ракетоносії на бойовому чергуванні означає, що рівень загрози ракетної атаки є надзвичайно високим, бо вони готові до застосування будь-якої миті", - пояснює Гуменюк.

Окрім цього, вона також зазначила, що нарощування кількості ракет у морі може бути, зокрема, й елементом психологічного впливу, направленим на демонстрацію того, що у російської армії достатня кількість боєприпасів.

Гуменюк також додала, що наразі зросла активність розвідувальних дронів противника, які окупанти намагаються частіше їх запускати з півночі країни, оскільки на півдні їх успішніше виявляє та знищує українська ППО.

Також спікер оперативного командування "Південь" у себе в telegram-каналі зазначив, що в Чорному морі ворог продовжує маневри корабельного угруповання, нарощує присутність ракетоносіїв. Зазначається, що наразі серед 15 кораблів 2 надводних і 2 підводних ракетоносії, загальний залп яких може сягати 24 "калібрів".