"Ця гра на нервах може бути спрямована на випробування нашої міцності": Гуменюк про ракетоносії РФ у Чорному морі
Росія збільшила кількість ракетоносіїв на бойовому чергуванні в Чорному морі: загальний залп підготовлених "калібрів" налічує 24 ракети
Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в етері телемарафону.
Зокрема, за її словами, наразі у морі чергує два надводних та два підводних ракетоносії ворога.
"Ця гра на нервах може бути спрямована на випробування нашої міцності. Однак перебування корабельного угруповання, в складі якого є ракетоносії на бойовому чергуванні означає, що рівень загрози ракетної атаки є надзвичайно високим, бо вони готові до застосування будь-якої миті", - пояснює Гуменюк.
Окрім цього, вона також зазначила, що нарощування кількості ракет у морі може бути, зокрема, й елементом психологічного впливу, направленим на демонстрацію того, що у російської армії достатня кількість боєприпасів.
Гуменюк також додала, що наразі зросла активність розвідувальних дронів противника, які окупанти намагаються частіше їх запускати з півночі країни, оскільки на півдні їх успішніше виявляє та знищує українська ППО.
Також спікер оперативного командування "Південь" у себе в telegram-каналі зазначив, що в Чорному морі ворог продовжує маневри корабельного угруповання, нарощує присутність ракетоносіїв. Зазначається, що наразі серед 15 кораблів 2 надводних і 2 підводних ракетоносії, загальний залп яких може сягати 24 "калібрів".
- Станом на 6 березня на бойовому чергуванні в Чорному морі продовжують перебувати чотири російські ракетоносії, на них може бути до 24 крилатих ракет "Калібр".
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