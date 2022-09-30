Про це написали в telegram-каналі ДСНС України.

За словами Дениса Монастирського, сьогодні о сьомій ранку, як і щодня, люди збиралися в колони для того, щоби приїхати на тимчасово окуповані території до своїх будинків, батьків, дітей:

"Тут зібралося близько 50 авто і вони накопичувалися з кожною хвилиною. У цей момент сюди відбувся прильот ракет С-300. Три прильоти з невеликим інтервалом, які забрали життя 30 громадян. Зокрема, двох дітей, 11 та 14 років. Також загинула їхня мати, а їх 3-річна сестричка зараз перебуває у лікарні. За нею вже бабуся і дідусь їдуть із Львівської області", - прокоментував він.



Нагадаємо: РФ близько 07:00 30 вересня вдарила 16 ракетами по гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя. Кількість загиблих зросла до 30, поранених - до 88.

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