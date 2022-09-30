"Ця трагедія повністю лягає на плечі головного терориста Путіна": Монастирський про обстріл пункту пропуску на Запоріжжі
Про це в п'ятницю, 30 вересня, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, після огляду місця обстрілу пункту пропуску на Запоріжжі
Про це написали в telegram-каналі ДСНС України.
За словами Дениса Монастирського, сьогодні о сьомій ранку, як і щодня, люди збиралися в колони для того, щоби приїхати на тимчасово окуповані території до своїх будинків, батьків, дітей:
"Тут зібралося близько 50 авто і вони накопичувалися з кожною хвилиною. У цей момент сюди відбувся прильот ракет С-300. Три прильоти з невеликим інтервалом, які забрали життя 30 громадян. Зокрема, двох дітей, 11 та 14 років. Також загинула їхня мати, а їх 3-річна сестричка зараз перебуває у лікарні. За нею вже бабуся і дідусь їдуть із Львівської області", - прокоментував він.
- Нагадаємо: РФ близько 07:00 30 вересня вдарила 16 ракетами по гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя. Кількість загиблих зросла до 30, поранених - до 88.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.66
Купівля 40.66Продаж 41.64
-
EUR
Купівля 39.21Продаж 40.46
- Актуальне
- Важливе