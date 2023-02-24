Цю битву має виграти Україна, а Росія мусить відповісти за скоєні злочини, - президент Румунії Йоганніс
Президент Румунії Клаус Йоганніс у роковини повномасштабного російського вторгнення заявив, що Україна повинна виграти цю битву, а РФ - відповісти за скоєні злочини й знищені людські життя
Про це повідомило видання Romania Journal.
"Війна дала нам ще один урок – солідарності та єдності. Разом ми показали, що ми сильні та протистоїмо російській агресії. Цю битву має виграти Україна, а Росія мусить відповісти за скоєні злочини та знищені життя", - сказав Йоганніс.
Також, звертаючись до українців, він наголосив: "Ви не самі! У вас є надійний друг у Румунії, який підтримує вас у цій боротьбі. Наш обов'язок – зробити внесок у перемогу та побудову кращого, мирного майбутнього".
Окрім цього, президент також запевнив, що Румунія продовжуватиме допомагати Україні скільки буде потрібно.
Він зокрема відзначив мужність і рішучість українського народу у захисті своєї країни та свободи, які вражають увесь світ.
- Король Великої Британії Чарльз III звернувся до українців у річницю повномасштабного вторгнення РФ та запевнив, що Сполучене Королівство й союзники роблять усе можливе, аби допомогти.
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