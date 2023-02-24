Цю битву має виграти Україна, а Росія мусить відповісти за скоєні злочини, - президент Румунії Йоганніс

Про це повідомило видання Romania Journal.

"Війна дала нам ще один урок – солідарності та єдності. Разом ми показали, що ми сильні та протистоїмо російській агресії. Цю битву має виграти Україна, а Росія мусить відповісти за скоєні злочини та знищені життя", - сказав Йоганніс.

Також, звертаючись до українців, він наголосив: "Ви не самі! У вас є надійний друг у Румунії, який підтримує вас у цій боротьбі. Наш обов'язок – зробити внесок у перемогу та побудову кращого, мирного майбутнього".

Окрім цього, президент також запевнив, що Румунія продовжуватиме допомагати Україні скільки буде потрібно.

Він зокрема відзначив мужність і рішучість українського народу у захисті своєї країни та свободи, які вражають увесь світ.