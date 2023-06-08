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"Цю катастрофу спричинила війна РФ проти України": у НАТО відреагували на підрив Каховської ГЕС

8 червня, 2023 четвер
17:15
Війна з Росією НАТО

Північноатлантичний Альянс вважає, що руйнування дамби Каховської гідроелектростанції сталось саме в результаті вторгнення Росії в Україну

Про це заявила помічниця генерального секретаря НАТО з публічної політики Байба Браже, інформує "Європейська правда".

Посадовиця НАТО підкреслила, що руйнування дамби – це величезна трагедія для багатьох тисяч цивільних мешканців і суперечить міжнародному праву та міжнародному гуманітарному праву.

"І абсолютно чітко та ясно: це через Росію відбувається війна. Це війна Росії проти України, яка спричинила цю катастрофу і призвела до цієї жахливої події, до нападу на цивільний інфраструктурний об’єкт", – зазначила вона.

Браже вказала, що російські війська контролювали дамбу понад рік, додавши, що з’являється все більше доказів вини саме Росії в тому, що сталось.

"Генеральний секретар НАТО визначив дуже чітко і ми цією позиції дотримуємося: якби не було російської війни, Каховська дамба лишилася би цілою. Тому тут усе абсолютно ясно", – наголосила вона.

Раніше генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що руйнування Каховської дамби ставить під загрозу життя тисяч цивільних осіб і є "обурливим актом, який вкотре демонструє жорстокість війни Росії в Україні".

  • Нагадаємо, 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом Каховської ГЕС, можна знайти тут
  • Адміністрація президента США висловила схожу думку. У Байдена покладають відповідальність на підрив Каховської ГЕС на РФ, окупаційний контингент якої контролював греблю та цю територію впродовж тривалого часу.
НАТО
Каховська ГЕС
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