Про це заявила помічниця генерального секретаря НАТО з публічної політики Байба Браже, інформує "Європейська правда".

Посадовиця НАТО підкреслила, що руйнування дамби – це величезна трагедія для багатьох тисяч цивільних мешканців і суперечить міжнародному праву та міжнародному гуманітарному праву.

"І абсолютно чітко та ясно: це через Росію відбувається війна. Це війна Росії проти України, яка спричинила цю катастрофу і призвела до цієї жахливої події, до нападу на цивільний інфраструктурний об’єкт", – зазначила вона.

Браже вказала, що російські війська контролювали дамбу понад рік, додавши, що з’являється все більше доказів вини саме Росії в тому, що сталось.

"Генеральний секретар НАТО визначив дуже чітко і ми цією позиції дотримуємося: якби не було російської війни, Каховська дамба лишилася би цілою. Тому тут усе абсолютно ясно", – наголосила вона.

Раніше генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що руйнування Каховської дамби ставить під загрозу життя тисяч цивільних осіб і є "обурливим актом, який вкотре демонструє жорстокість війни Росії в Україні".