Туман і плюсова температура: якою погода в Україні буде сьогодні
Погода в Україні сьогодні, 26 грудня буде туманною у більшості регіонів
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні в країні хмарно. Вночі у східних областях, а вдень у західній частині очікується дощ та мокрий сніг. На решті території без істотних опадів.
Вночі та вранці у більшості областей місцями туман, у північній частині на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температурний показник:
- у північних областях вночі від 0 до +2 градусів, вдень +1 +4,
- на заході вночі 0 +4, а вдень +3 +5 градусів,
- у східних областях вночі від 0 до +2 градусів, вдень +1 +4,
- на півдні країни вночі +2 +5, а вдень +4 +7 градусів,
- у центральних областях вночі +1 +3 градуси, вдень +2 +4.
У Києві хмарно, без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть близько 0, а вдень очікується +1 +3 градуси.
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