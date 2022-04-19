Туреччина допоможе Україні розміновувати територію, - міністр внутрішніх справ

Про це Денис Монастирський повідомив у Facebook.

"Говорили про допомогу турецьких саперів у розмінуванні українських територій. Адже наші рятувальники щодня вилучають до 6 тисяч вибухонебезпечних предметів та обстежують сотні гектарів територій. І їх титанічна робота потребує підсилення. Наголосив на потребі в техніці для розмінування та проведення аварійно-відновлюваних робіт, а також підняв питання забезпечення броньованою автомобільною технікою наших поліцейських та рятувальників, які сьогодні працюють у небезпечних умовах під обстрілами окупантів. Рішення буде найближчим часом", - написав міністр внутрішніх справ.

Додамо що за добу лише на Київщині знешкодили 508 вибухонебезпечних предметів

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