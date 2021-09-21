Туреччина не визнала російські “вибори” в окупованому Криму
Вибори до Держдуми РФ, що пройшли в окупованому Криму, не мають для Туреччини юридичної сили
Про це повідомляє МЗС Туреччини.
Офіційний представник МЗС заявив, що Туреччина як і раніше підтримує територіальну цілісність України і не визнає анексію Криму.
"У цьому контексті результати виборів до Державної Думи РФ, що відбулися в Криму 17-19 вересня 2021 року, не мають юридичної сили для Туреччини", - сказав дипломат.
- Нагадаємо, 18 вересня стало відомо, що жителів окупованих районів Донецької та Луганської області звозять до Ростовської області та роздають їм російські паспорти безпосередньо перед голосуванням на "виборах" до Держдуми РФ.
- За даними правозахисників, на російських виборах проголосували 250 тис. жителів ОРДЛО.
- У ЄС заявили, що ніколи не визнають російські "вибори" на території окупованого Криму.
- США і Велика Британія відмовилися визнавати і засудили "вибори" до Держдуми РФ в окупованому Криму.
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