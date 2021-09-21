Туреччина не визнала російські “вибори” в окупованому Криму

Про це повідомляє МЗС Туреччини.

Офіційний представник МЗС заявив, що Туреччина як і раніше підтримує територіальну цілісність України і не визнає анексію Криму.

"У цьому контексті результати виборів до Державної Думи РФ, що відбулися в Криму 17-19 вересня 2021 року, не мають юридичної сили для Туреччини", - сказав дипломат.