English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Туреччина перетворюється на рай для російських грошей, - інвестиційний банкір Фурса
Ексклюзив

Туреччина перетворюється на рай для російських грошей, - інвестиційний банкір Фурса

29 червня, 2022 середа
16:30
війна з Росією Путін Ердоган

Інвестиційний банкір Сергій Фурса переконаний, що російська влада використовує Туреччину для того, щоб обходити міжнародні санкції

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Туреччина дійсно намагається перетворитись на рай для російських грошей. В Туреччині інфляція складає 73%, а також є шалений дефіцит доларів в країні. Тому російські кошти дуже потрібні Туреччині", - пояснив Фурса

Фурса наголосив, що приймаючи російські судна з краденим українським зерном Туреччина бере участь в крадіжці.

“Туреччина фактично бере участь в крадіжці українського зерна. Така позиція вимагає покарання. Жорстку позицію щодо цієї ситуації займає Велика Британія. В Лондоні заявили, що можуть використовувати механізми ДНК аналізу того зерна, яке було вкрадене в Україні. Однак зерно, яке Росія краде в Україні приводить не до Туреччини, як останньої точки збуту, а до Сирії", - додав Фурса.

  • 14 квітня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу пообіцяв, що Анкара запровадить санкції проти Росії, якщо їх підтримає ООН. 
  • 27 червня речник президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана Ібрагім Калін заявив, що Анкара не запроваджує санкції проти Росії, оскільки вони принесуть більше шкоди його країні, ніж Москві

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Росія
Володимир Путін
Туреччина
Реджеп Ердоган
Читайте також:
Кулеба
28 червня, 2022 вiвторок
Огидно спостерігати: Кулеба про реакцію звичайних росіян на обстріл у Кременчуці
Виталий Портников
27 червня, 2022 понедiлок
Якщо Лукашенко віддасть наказ атакувати Україну, військові Білорусі його виконають, - Віталій Портников
28 червня, 2022 вiвторок
Лукашенко не контролює власного війська, - дипломат Безсмертний
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.35
    Купівля 34.35
    Продаж 35.18
  • EUR
    Купівля 35.84
    Продаж 37.05
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
29 червня
19:04
Під Києвом пошкоджений міст, рух неможливий
Під Києвом пошкоджений міст, рух неможливий
18:50
Росія обстріляла Харків і передмістя з танків, мінометів та реактивної артилерії
18:47
Ексклюзив
Людмила Денісова
Закон про недовіру прийняли для звільнення Денісової з посади омбудсмена, - директор Української Гельсінської спілки Павліченко
18:42
Норвегія
Норвегія відмовилася пропускати російські вантажі на острів Шпіцберген, РФ відповила погрозами
18:41
Оновлено
Росіяни поцілили у багатоповерхівку Миколаєва
Росіяни поцілили у багатоповерхівку Миколаєва: є загиблі
18:40
окупанти гармата
Окупанти навмисне калічать себе, щоб їх визнали непридатними та відправили додому, - перехоплення СБУ
18:38
білоруські військові лукашенко
У Білорусі вивчають можливість проведення мобілізації, - Генштаб ЗСУ
18:32
Контейнери, що належали російським компаніям
Україна заарештувала 94 російські контейнери на 18 млн грн
18:25
Україна підписала "транспортний безвіз" з Євросоюзом
Україна підписала "транспортний безвіз" з Євросоюзом
18:06
Калінінград
Росія пригрозила Литві війною через "блокаду" Калінінграда
18:01
Прикордонники збили російський ударний дрон з вибухівкою
На Сумщині прикордонники збили російський ударний дрон з вибухівкою
18:00
Чи можливо “бачити далі власної травми”, коли не знаєш, чи виживеш завтра? | Онлайн-проєкт "Власні назви"
17:58
Усик - Джошуа
Усик і Джошуа провели у Лондоні дуель поглядів. Відео
17:55
пошкоджений газопровід
Рашисти пошкодили газопровід на Запоріжжі, без газу залишаться Енергодар і Мелітополь
17:49
окупанти рф
"Тіло на дорозі лежить. Ми на машинах туди-сюди їздили": у перехопленій розмові окупант розповідав про вбивства в Херсоні
17:38
Ексклюзив
білорусь солдати лукашенко
Якщо армія Лукашенка вступить у війну з Україною, то її чекає доля росіян - стати гарматним м’ясом, - військовий експерт Киричевський
17:38
сирія бойовики
Сирія заявила про визнання "державності" терористичних "ЛДНР", МЗС України анонсувало офіційну реакцію
17:32
Польсько-білоруський кордон
На кордоні з Білоруссю Польща почала встановлювати  електронні системи спостереження
17:32
Бійці Азовсталі, які покинули завод
В Україну повернулося 144 військовополонених, зокрема 95 оборонців Азовсталі
17:32
Леся Цуренко
Друге коло Вімблдону: Цуренко перемогла Калініну в українському дербі
17:28
Двох голів громад на Херсонщині вдалося звільнити з полону окупантів
17:24
Папа Римський
"Варварський напад": Папа Римський засудив ракетний удар РФ по Кременчуку
17:12
санкції проти Росії
Понад $30 млрд російських активів заморозила упродовж 100 днів міжнародна робоча група, створена країнами Заходу
16:53
острів Зміїний
В Чорному морі триває операція на острові Зміїному, - ОК "Південь"
16:46
Зернова допомога Харківщині
"Мільйони стали заручниками брудних ігор Москви": МЗС України про закиди РФ у бік Заходу щодо експорту продовольства
16:45
Петро Порошенко
Порошенко в інтерв’ю Bild: Путін – міжнародний терорист, він нічим не відрізняється від бен Ладена
16:41
Ексклюзив
Кременчук, ракетний удар
Ворог загальмував на Сході, тому сіє хаос, обстрілюючи цивільні об'єкти, - радник міністра внутрішніх справ Смірнов
16:40
окупанти
На Херсонщині триває ротація російських військ. Нові окупанти заселяються в будинки українців, які виїхали
16:28
Миколаївська область
Росія зі "смерчу" обстріляла Очаків на Миколаївщині
16:25
Італійська поліція затримала три гаубиці PzH 2000, що, ймовірно, прямували до України
16:21
Оновлено
Єнс Столтенберг
Україна може розраховувати на НАТО, наскільки це буде потрібно, - генсек Альянсу
16:11
Ексклюзив
Єнс Столтенберг
Росія перетворилась зі стратегічного партнера на загрозу для НАТО, - Столтенберг
16:10
Порятунок лабрадора у Миколаєві
Евакуювали підйомним краном: у Миколаєві зі зруйнованого Росією будинку врятували лабрадора
16:09
Єнс Столтенберг
Швеція і Фінляндія отримали від НАТО статус запрошених кандидатів на вступ
16:04
HIMARS
Відкинути РФ на лінію 23 лютого: екскомандувач армії США в Європі Годжес назвав кількість потрібних Україні РСЗВ HIMARS
15:57
Кулеба
Росії надто довго потурали: Кулеба закликав ОБСЄ якнайшвидше зупинити повноваження РФ
15:42
Німеччина уряд
У Німеччині заявили, що не готові конкретизувати гарантії безпеки для України
15:26
Поверхня Марсу
Китайський космічний корабель зробив знімки всієї поверхні Марсу включно з південним полюсом
15:24
Ексклюзив
Володимир Омелян
Західні країни зараз вкладають мільярди доларів в Україну, це, зокрема, й кошти платників податків, - дипломат Володимир Омелян
15:18
Ексклюзив
острів Зміїний
Росіяни намагаються залучити цивільні судна для постачання боєприпасів на острів Зміїний, - полковник ЗСУ Костенко
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV