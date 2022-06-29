Туреччина перетворюється на рай для російських грошей, - інвестиційний банкір Фурса
Інвестиційний банкір Сергій Фурса переконаний, що російська влада використовує Туреччину для того, щоб обходити міжнародні санкції
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Туреччина дійсно намагається перетворитись на рай для російських грошей. В Туреччині інфляція складає 73%, а також є шалений дефіцит доларів в країні. Тому російські кошти дуже потрібні Туреччині", - пояснив Фурса
Фурса наголосив, що приймаючи російські судна з краденим українським зерном Туреччина бере участь в крадіжці.
“Туреччина фактично бере участь в крадіжці українського зерна. Така позиція вимагає покарання. Жорстку позицію щодо цієї ситуації займає Велика Британія. В Лондоні заявили, що можуть використовувати механізми ДНК аналізу того зерна, яке було вкрадене в Україні. Однак зерно, яке Росія краде в Україні приводить не до Туреччини, як останньої точки збуту, а до Сирії", - додав Фурса.
- 14 квітня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу пообіцяв, що Анкара запровадить санкції проти Росії, якщо їх підтримає ООН.
- 27 червня речник президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана Ібрагім Калін заявив, що Анкара не запроваджує санкції проти Росії, оскільки вони принесуть більше шкоди його країні, ніж Москві
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.35
Купівля 34.35Продаж 35.18
-
EUR
Купівля 35.84Продаж 37.05
- Актуальне
- Важливе