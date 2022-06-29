Туреччина перетворюється на рай для російських грошей, - інвестиційний банкір Фурса

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"



"Туреччина дійсно намагається перетворитись на рай для російських грошей. В Туреччині інфляція складає 73%, а також є шалений дефіцит доларів в країні. Тому російські кошти дуже потрібні Туреччині", - пояснив Фурса



Фурса наголосив, що приймаючи російські судна з краденим українським зерном Туреччина бере участь в крадіжці.



“Туреччина фактично бере участь в крадіжці українського зерна. Така позиція вимагає покарання. Жорстку позицію щодо цієї ситуації займає Велика Британія. В Лондоні заявили, що можуть використовувати механізми ДНК аналізу того зерна, яке було вкрадене в Україні. Однак зерно, яке Росія краде в Україні приводить не до Туреччини, як останньої точки збуту, а до Сирії", - додав Фурса.

14 квітня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу пообіцяв, що Анкара запровадить санкції проти Росії, якщо їх підтримає ООН.

27 червня речник президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана Ібрагім Калін заявив, що Анкара не запроваджує санкції проти Росії, оскільки вони принесуть більше шкоди його країні, ніж Москві