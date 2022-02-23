"У нас політичні, військові та економічні відносини з Росією, ми не можемо відмовитися", - Ердоган про можливість введення санкцій Туреччини проти РФ

Про це пише Daily Sabah.



"У нас з Росією політичні, військові та економічні відносини. Те саме з Україною. Ми не можемо відмовитися від цього, якщо ви мене запитаєте, тому що наша країна має високі інтереси в цьому плані", - пояснив Реджеп Тайїп Ердоган.



Президент Туреччини зазначив, що країна не запроваджуватиме санкцій проти РФ за визнання нею "Л/ДНР".



За його словами, Туреччина прагне вирішити це питання без шкоди для відносин із державами, тому будуть проведені перемовини з турецькою делегацією.



"Потрібні ретельні розрахунки, щоб з'ясувати плюси і мінуси дій проти Росії. Дехто каже, що конфлікт підвищить вартість природного газу, а інші обговорюють перекриття вентилів. Нам потрібно робити наші кроки, маючи на увазі цю чутливість", - заявив президент Туреччини.

Нагадаємо, що у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини. Президент РФ Володимир Путін в указах про визнання "Л/ДНР" доручив ввести в ОРДЛО російські війська для "підтримки миру".

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