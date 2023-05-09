Про це повідомляють російські ЗМІ.

Громадяни Росії зіткнулися з проблемами при отриманням або продовженні туристичної посвідки на проживання у Туреччині. Місцями відмови отримують 90% заявників.

Там зазначили, що місцеві адміністрації вимагають для продовження посвідки на проживання набагато більше документів, наприклад, виписки з турецьких банків з щомісячними надходженнями на рахунок. При цьому дохід на сім'ю з трьох осіб має становити щонайменше 2000 доларів щомісяця. Раніше для отримання туристичного дозволу на проживання було досить показати договір оренди житла і поліс місцевої страховки.

Минулого року росіяни стали головними покупцями нерухомості у Туреччині серед іноземців, зайнявши чверть цього ринку. Вони придбали у Туреччині понад 16000 об'єктів — утричі більше, ніж роком раніше.

Число оформлених росіянами посвідок склало 153 тисячі, і це також рекорд серед усіх іноземних громадян у Туреччині.