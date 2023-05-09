Туреччина почала масово відмовляти росіянам у дозволах на проживання, - ЗМІ
Практично у всіх регіонах почав різко зростати відсоток відмов у отриманні посвідки на проживання. Складнощі фіксуються у всіх найбільших містах, де проживають вихідці з РФ: Стамбулі, Анталії, Кемері, Бодрумі, Мармарисі та інших
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Громадяни Росії зіткнулися з проблемами при отриманням або продовженні туристичної посвідки на проживання у Туреччині. Місцями відмови отримують 90% заявників.
Там зазначили, що місцеві адміністрації вимагають для продовження посвідки на проживання набагато більше документів, наприклад, виписки з турецьких банків з щомісячними надходженнями на рахунок. При цьому дохід на сім'ю з трьох осіб має становити щонайменше 2000 доларів щомісяця. Раніше для отримання туристичного дозволу на проживання було досить показати договір оренди житла і поліс місцевої страховки.
Минулого року росіяни стали головними покупцями нерухомості у Туреччині серед іноземців, зайнявши чверть цього ринку. Вони придбали у Туреччині понад 16000 об'єктів — утричі більше, ніж роком раніше.
Число оформлених росіянами посвідок склало 153 тисячі, і це також рекорд серед усіх іноземних громадян у Туреччині.
- Підконтрольна Кремлю соцмережа ВКонтакте блокує інформацію, пов'язану з можливостями для росіян виїхати за кордон.
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