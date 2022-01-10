Туреччина повідомила США про наміри сприяти вирішенню війни в Україні

Про це пише BirGun.



"Під час телефонної розмови обговорювали політичні та економічні відносини та розвиток оборонного співробітництва. У рамках глобальних та регіональних питань відбувся обмін думками щодо конфлікту в Україні, протестів у Казахстані, процесу нормалізації з Вірменією, подій в Афганістані, Боснії-Герцеговині та Ефіопії", - повідомили в адміністрації президента Туреччини.



Під час переговорів було наголошено на важливому внеску Туреччини в захист територіальної цілісності України.



Також Ібрагім Калін повідомив Джейку Саллівану, що Туреччина готова всіма способами сприяти дипломатичному вирішенню війни в Україні.



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