Туреччина скасувала вимогу щодо ПЛР-тестів на коронавірус для в'їзду в країну
Із 1 червня Туреччина скасувала обов’язкову вимогу про пред'явлення негативних ПЛР-тестів або тестів на антитіла до коронавірусу для в'їзду в країну
Про це йдеться в заяві МВС Туреччини.
Так, починаючи з 1 червня для в'їзду в країну через всі прикордонні пункти не потрібно звіт про ПЛР-тест з негативним результатом максимум за 72 години до в'їзду або негативний експрес-тест на антиген, проведений протягом максимум 48 годин з моменту в'їзду.
- 22 грудня 2021 року голова МОЗ Туреччини Фахреддін Коджа оголосив про схвалення екстреного застосування турецької вакцини від коронавірусу Turkovac. Дозвіл виданий Турецьким агентством з лікарських препаратів та медичного обладнання при МОЗ країни.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.29
Купівля 34.29Продаж 35.44
-
EUR
Купівля 36.15Продаж 37.66
- Актуальне
- Важливе