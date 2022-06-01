Туреччина скасувала вимогу щодо ПЛР-тестів на коронавірус для в'їзду в країну

Про це йдеться в заяві МВС Туреччини.

Так, починаючи з 1 червня для в'їзду в країну через всі прикордонні пункти не потрібно звіт про ПЛР-тест з негативним результатом максимум за 72 години до в'їзду або негативний експрес-тест на антиген, проведений протягом максимум 48 годин з моменту в'їзду.

22 грудня 2021 року голова МОЗ Туреччини Фахреддін Коджа оголосив про схвалення екстреного застосування турецької вакцини від коронавірусу Turkovac. Дозвіл виданий Турецьким агентством з лікарських препаратів та медичного обладнання при МОЗ країни.

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