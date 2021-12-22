Туреччина схвалила використання власної вакцини від COVID-19 Turkovac
У Туреччині дозволили використання інактивованої вакцини від коронавірусу власного виробництва Turkovac
Про це повідомляє Anadolu.
У середу, 22 грудня, голова МОЗ Туреччини Фахреддін Коджа оголосив про схвалення екстреного застосування турецької вакцини від коронавірусу Turkovac. Дозвіл виданий Турецьким агентством з лікарських препаратів та медичного обладнання при МОЗ країни.
За словами міністра, серійне виробництво інактивованої вакцини вітчизняного виробництва вже налагоджено, а активне застосування препарату Turkovac почнеться вже наступного тижня.
Таким чином, Туреччина стала дев'ятою країною-виробником вакцини від коронавірусу в світі.
Зазначається, що від початку роботи над Turkovac президент Реджеп Ердоган заявляв, що країна поділиться вакциною з усіма охочими.
- 22 листопада у Туреччині заявили, що наближається до завершення третя фаза випробування вакцини власного виробництва від COVID-19 Turkovac.
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