Туреччина виділила кораблі для евакуації людей з Маріуполя і очікує позитивного рішення найближчими днями, - міністр оборони Туреччини

Про це йдеться на сторінці сайту міністерства національної оборони Туреччини.

Відповідаючи на запитання про роботу з евакуації мирного населення, особливо громадян Туреччини, міністр Акар заявив, що кораблі для цього виділені і найближчими днями може бути позитивне рішення щодо евакуації людей з Маріуполя.

"Ми постійно спілкуємося з міністерствами оборони Росії та України. Як Туреччина, ми зробили і робимо все необхідне для безпечної евакуації там, включаючи виділення кораблів. Ми очікуємо певних позитивних зрушень у цьому плані найближчими днями. Гуманітарна ситуація у Маріуполі загострилася останнім часом. Ми робимо все, щоб евакуювати мирне населення. Але тут є подвійне питання, частина міста знаходиться під контролем Росії, а інша частина під контролем України", - сказав міністр.

Також він згадав про міни, які тепер регулярно виявляють в Чорному морі через дії російських військ.

Міністр національної оборони Хулусі Акар відповів на запитання журналістів після засідання.

"У нас є великі можливості для боротьби з цією проблемою. Ми швидко мобілізували свої сили. Ми підняли стан готовності наших мінних кораблів, морських патрульних літаків, вертольотів, Команди БПЛА та SAS. Ми уважно стежимо за розвитком подій. Коли надходить будь-яке повідомлення, ми швидко реагуємо", - додав міністр.

Зазначимо, що у Маріуполі за час блокади, за попередніми підрахунками, загинуло близько 22 тис. людей.

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