Туреччина закликала "відновити демократію" в Тунісі після звільнення прем'єра та спікера президентом

Про це заявив спікер турецького парламенту Мустафа Шентоп, передає Anadolu.



"Не може бути й мови про призупинення дії Конституції. Президент (Тунісу, - ред.) не наділений повноваженнями відстороняти від посади прем'єр-міністра", - сказав спікер турецького парламенту в ефірі телеканалу Haber Global.



Шентоп додав, що згідно з законодавством Тунісу прем'єр-міністр може бути відправлений у відставку тільки за допомогою вотуму недовіри в парламенті.



"Президент може оголосити надзвичайний стан і прийняти різні заходи, але ці заходи не включають припинення роботи парламенту, а також відставку прем'єр-міністра або уряду", - пояснив голова турецького парламенту.



Читайте також: Президент Тунісу розпустив уряд: його опоненти кажуть, що це державний переворот



Мустафа Шентоп підкреслив, що туніський народ "заслуговує правління, що спирається на його волю, конституційний порядок і норми закону".



Нагадаємо, президент Тунісу Каїс Саїд в ніч на понеділок виступив з відеозверненням, в якому повідомив про рішення заморозити роботу парламенту і скасувати недоторканність депутатів. Він також відправив у відставку прем'єр-міністра Тунісу Хішама аль-Мешіші.



Лідер руху "Ан-Нахда" і спікер парламенту Тунісу Рашид аль-Ганнуші назвав дії президента переворотом і закликав жителів до "мирної боротьби за відновлення демократії".

Президент Саїд оголосив про введення в Тунісі комендантської години терміном на 30 днів.

26 липня після відставки президентом Каїсом Саїдом прем'єр-міністра та спікера парламенту на тлі протестів через провал боротьби з коронавірусом поліція захопила офіс журналістів Аль-Джазіри в Тунісі