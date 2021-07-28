Туреччина закликала "відновити демократію" в Тунісі після звільнення прем'єра та спікера президентом
Анкара заявила, що президент Тунісу Каїс Саїд порушив Конституцію, адже не мав повноваження звільнити прем'єр-міністра та блокувати роботу парламенту
Про це заявив спікер турецького парламенту Мустафа Шентоп, передає Anadolu.
"Не може бути й мови про призупинення дії Конституції. Президент (Тунісу, - ред.) не наділений повноваженнями відстороняти від посади прем'єр-міністра", - сказав спікер турецького парламенту в ефірі телеканалу Haber Global.
Шентоп додав, що згідно з законодавством Тунісу прем'єр-міністр може бути відправлений у відставку тільки за допомогою вотуму недовіри в парламенті.
"Президент може оголосити надзвичайний стан і прийняти різні заходи, але ці заходи не включають припинення роботи парламенту, а також відставку прем'єр-міністра або уряду", - пояснив голова турецького парламенту.
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Мустафа Шентоп підкреслив, що туніський народ "заслуговує правління, що спирається на його волю, конституційний порядок і норми закону".
Нагадаємо, президент Тунісу Каїс Саїд в ніч на понеділок виступив з відеозверненням, в якому повідомив про рішення заморозити роботу парламенту і скасувати недоторканність депутатів. Він також відправив у відставку прем'єр-міністра Тунісу Хішама аль-Мешіші.
Лідер руху "Ан-Нахда" і спікер парламенту Тунісу Рашид аль-Ганнуші назвав дії президента переворотом і закликав жителів до "мирної боротьби за відновлення демократії".
Президент Саїд оголосив про введення в Тунісі комендантської години терміном на 30 днів.
- 26 липня після відставки президентом Каїсом Саїдом прем'єр-міністра та спікера парламенту на тлі протестів через провал боротьби з коронавірусом поліція захопила офіс журналістів Аль-Джазіри в Тунісі
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